Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ είναι αυτό που έψαχνε ο Σλούκας (vids)
Μπάσκετ 14 Νοεμβρίου 2025 | 18:52

Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ είναι αυτό που έψαχνε ο Σλούκας (vids)

Το pick and roll και η άψογη συνεργασία με τον Σλούκα - Ο Φαρίντ είναι αυτό που έψαχναν ο Παναθηναϊκός και ο αρχηγός του, μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Spotlight

«Να περιμένουν ένα… τέρας οι οπαδοί του Παναθηναϊκού», είχε πει μεταξύ άλλων στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλλιού ο Κένεθ Φαρίντ και ο Αμερικανός σέντερ φρόντισε από τις πρώτες του εμφανίσεις με τα πράσινα να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά του.

Ο «Manimal» (σ.σ τέρας), όπως είναι το προσωνύμιό του, ήρθε στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή και έπεσε αμέσως στα βαθιά, καθώς δύο ημέρες αργότερα έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρί.

Χωρίς να ξέρει ακόμα τα ονόματα των συμπαικτών του, ο Κένεθ Φαρίντ μπήκε στο παρκέ της «Accor Arena» και ισοπέδωσε την front line της γαλλικής ομάδας. Ο 35χρονος σέντερ έκανε εμφάνιση βγαλμένη από το NBA και ήταν χωρίς αμφιβολία ο MVP του Τριφυλλιού.

Νταμπλ – νταμπλ με 17 πόντους (5/9 διπ., 7/11 β.), 10 ριμπάουντ (7 επιθετικά, 3 αμυντικά), 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη, 3 τάπες, 7 κερδισμένα φάουλ και 26 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης της Euroleague κατέγραψε ο έμπειρος σέντερ απέναντι στη γαλλική ομάδα.

YouTube thumbnail

Μια σπουδαία εμφάνιση, με τον Κένεθ Φαρίντ να συνδυάζει την ουσία με το θέαμα, αφού είχε εντυπωσιακά καρφώματα και να κερδίζει την αποθέωση από τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα, μόλις μπήκε στα αποδυτήρια μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Ένα ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος μάλιστα δύο ημέρες αργότερα κλήθηκε να παίξει απέναντι σε έναν εκ των κορυφαίων – τα τελευταία δέκα χρόνια –  σέντερ της Ευρώπης. Απέναντι στο θηρίο της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντι Ταβάρες.

Όλοι πίστευαν ότι δεν μπορούσε να επαναλάβει την εμφάνιση του Παρισιού, ειδικά από τη στιγμή που θα είχε απέναντί του τον Ταβάρες. Όμως, τους διέψευσε κατηγορηματικά. Ήταν και πάλι εξαιρετικός, με τον Φαρίντ να κερδίζει κατά κράτος τον σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης.

YouTube thumbnail

Σε 28:19 λεπτά συμμετοχής ο 35χρονος άσος είχε 16 πόντους (6/8 δίποντα, 4/6 βολές), 8 ριμπάουντ (4 επιθετικά, 4 αμυντικά), 4 κερδισμένα φάουλ και 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.

Αυτό που έψαχνε ο Παναθηναϊκός

Ο Κένεθ Φαρίντ δείχνει να είναι αυτό που έψαχνε ο Παναθηναϊκός, μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ. Εναν αθλητικό σέντερ, που δεν φοβάται να βάλει τα… χέρια του και τα πόδια του στη φωτιά σε άμυνα και επίθεση και γνωρίζει να παίζει καλά το pick and roll.

Ένας παίκτης, με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί άψογα ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος είναι μετρ του pick and roll. Ο διεθνής γκαρντ και στο Παρίσι, αλλά και στη Μαδρίτη, έβγαλε αρκετές φάσεις με τον Φαρίντ. Σε μια από αυτές, μάλιστα, ο Αμερικανός σέντερ έκανε… poster τον Ταβάρες, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Εκτός από τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός διαθέτει στο ρόστερ του έναν ακόμα παίκτη, που μπορεί να παίξει άψογα το pick and roll και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός έβγαλε επίσης συνεργασίες με τον Φαρίντ, με τον 35χρονο να αποθεώνει τον συμπατριώτη του, αλλά και τον Κώστα Σλούκα, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Ο Κένεθ μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ ανέβασε στον λογαριασμό του μια κοινή πανηγυρική φωτογραφία των Σλούκα και Σορτς και τους αποθέωσε, γράφοντας: «My guards», ενώ σε δηλώσεις που έκανε για τη συνεργασία του με τους δύο άσους του Τριφυλλιού, ανέφερε: «Είναι θαυμάσια. Είναι εξαιρετικοί πασέρ, βλέπουν το γήπεδο, έχουν διορατικότητα, εγώ κάνω τα σκριν γι’ αυτούς, για να βγαίνουν ένας εναντίον ενός και να σκοράρουν».

Ο Φαρίντ φαίνεται να «κολλάει» στον Παναθηναϊκό και να του δίνει αυτό που έψαχνε ο Εργκίν Αταμάν, μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ. Ένας παίκτης, που έχει θάρρος, αγωνιστικό θράσος, προσφέρει αθλητικότητα, αλλά και παιχνίδι πάνω από το καλάθι, που έλειπε πολύ από τους Πράσινους, λόγω της απουσίας του εκρηκτικού Γάλλου σέντερ.

Ένας παίκτης, με σπουδαία καριέρα στο NBA (Νάγκετς, Νετς, Ρόκετς), που είχε καταλήξει να παίζει στην Ταϊβάν, με τον Αταμάν να του δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο και τον 35χρονο, όπως φαίνεται, να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, μάλιστα, βλέποντας τις εμφανίσεις του Φαρίντ, πρόσθεσε τον Αμερικανό σέντερ στη λίστα για το πρωτάθλημα, δείγμα της ικανοποίησης που επικρατεί στο στρατόπεδο του Τριφυλλιού για την εικόνα του έμπειρου σέντερ.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Τούρκος, μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ, χαρακτήρισε τον Φαρίντ ως το «φάρμακο» για τις πληγές του Παναθηναϊκού. «Ο καθένας αγωνίστηκε για την ομάδα. Παίξαμε έξυπνα και φυσικά ο Φαρίντ είναι το φάρμακο για εμάς σε αυτήν την κατάσταση» είπε χαρακτηριστικά ο Άταμαν.

