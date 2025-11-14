Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 87-77 της Ρεάλ, για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Μετά τη νίκη στο Παρίσι, ο Κώστας Σλούκας έριξε ατάκα – φωτιά σε όσους αμφισβήτησαν τον Εργκίν Αταμάν και κάτι ανάλογο έκανε και στη Μαδρίτη.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ακούγεται ο Έλληνας γκαρντ να φωνάζει «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» και άπαντες αποθέωναν τον Τούρκο προπονητή μετά το διπλό στη Μαδρίτη.

Παράλληλα, ο Αταμάν συνεχάρη, στα αποδυτήρια, τους παίκτες του για την εμφάνισή τους, ενώ ανέφερε πως ο Κένεθ Φαρίντ είναι το «φάρμακο» σε αυτή την κατάσταση που βιώνει ο σύλλογος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

«Σας αρέσει αυτό το σύστημα, ε; Πριν από το παιχνίδι καθόλου προπόνηση. Συγχαρητήρια. Πριν από το παιχνίδι δεν κάναμε καθόλου προπόνηση. Όπως είχαμε πει και πριν από το παιχνίδι απόψε παίξαμε κανονικό μπάσκετ και δείξαμε την ικανότητά μας. Ο καθένας αγωνίστηκε για την ομάδα. Παίξαμε έξυπνα και φυσικά ο Φαρίντ είναι το «φάρμακο» για εμάς σε αυτήν την κατάσταση. Κλείνουμε τη διπλή εβδομάδα με δύο νίκες και την Παρασκευή έχετε ρεπό.»