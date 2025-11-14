Σλούκας για Αταμάν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» – Τι είπε ο Τούρκος προπονητής για τη νίκη με τη Ρεάλ
Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη την ομάδα στα αποδυτήρια, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αποθέωσε και τον Κένεθ Φαρίντ - Η ατάκα του Σλούκα
Ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας με 87-77 της Ρεάλ, για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Μετά τη νίκη στο Παρίσι, ο Κώστας Σλούκας έριξε ατάκα – φωτιά σε όσους αμφισβήτησαν τον Εργκίν Αταμάν και κάτι ανάλογο έκανε και στη Μαδρίτη.
Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ακούγεται ο Έλληνας γκαρντ να φωνάζει «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει» και άπαντες αποθέωναν τον Τούρκο προπονητή μετά το διπλό στη Μαδρίτη.
Παράλληλα, ο Αταμάν συνεχάρη, στα αποδυτήρια, τους παίκτες του για την εμφάνισή τους, ενώ ανέφερε πως ο Κένεθ Φαρίντ είναι το «φάρμακο» σε αυτή την κατάσταση που βιώνει ο σύλλογος.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:
«Σας αρέσει αυτό το σύστημα, ε; Πριν από το παιχνίδι καθόλου προπόνηση. Συγχαρητήρια. Πριν από το παιχνίδι δεν κάναμε καθόλου προπόνηση. Όπως είχαμε πει και πριν από το παιχνίδι απόψε παίξαμε κανονικό μπάσκετ και δείξαμε την ικανότητά μας. Ο καθένας αγωνίστηκε για την ομάδα. Παίξαμε έξυπνα και φυσικά ο Φαρίντ είναι το «φάρμακο» για εμάς σε αυτήν την κατάσταση. Κλείνουμε τη διπλή εβδομάδα με δύο νίκες και την Παρασκευή έχετε ρεπό.»
A winning double-week wrapped with a strong message! ☘
Team effort, smart basketball, and two big results that showed who we are and where we’re heading!
P.S.: Did the boys actually get that day off? 👀
Enjoy our Coach’s, Ergin Ataman, full post-game speech on CLUB 1908:… pic.twitter.com/7kTRpFexFA
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 14, 2025
