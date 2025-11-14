Αταμάν: «Η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία δουλειά που έφερε τον Φαρίντ»

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο διπλό με 87-77 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Στις δηλώσεις του έπειτα από το παιχνίδι, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην ισορροπία που υπάρχει στην ομάδα με τον Κένεθ Φαρίντ, ενώ έδωσε τα συγχαρητήριά του στη διοίκηση για την έλευση του Αμερικανού σέντερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Αταμάν:

«Πριν το παιχνίδι είπα στους παίκτες μου ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Η Παρί παίζει γρήγορα, η Ρεάλ είναι άλλη ομάδα, με άλλη ποιότητα, με πολύ καλούς παίκτες που έχουν ισορροπία τόσο στην περιφέρεια όσο και χαμηλά. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα.

Στην επίθεση είχαμε 17 ασίστ για 4 λάθη. Το να καταφέρουμε κάτι τέτοιο με μια ομάδα όπως η Ρεάλ είναι καταπληκτικό. Είχαμε και πάλι τον Φαρίντ που έπαιξε καταπληκτικά και στις δύο ρακέτες. Πήραμε δύο νίκες που μας απέδειξαν ποιό είναι πραγματικά το επίπεδό μας.

Πρώτα από όλα θεωρώ ότι το διοικητικό κομμάτι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα, έκαναν σπουδαία δουλειά που κατάφεραν να φέρουν εδώ τον Φαρίντ. Όσα ματς χάσαμε παίζαμε ουσιαστικά χωρίς σέντερ, κάτι πολύ δύσκολο.

Με τον Φαρίντ βρήκαμε ισορροπία. Το κλειδί για την πνευματική και αγωνιστική αλλαγή, που παρουσιαστήκαμε πολύ καλοί και κερδίσαμε δύο δύσκολες ομάδες, οφείλεται και σε αυτό».

Φαρίντ: «Ήταν σαν… τρενάκι για εμένα αυτή η εβδομάδα, αλλά νιώθω ευλογημένος»

Από την πλευρά του ο πρωταγωνιστής όπως και στο Παρίσι Κένεθ Φαρίντ τόνισε πως είναι ευλογία για εκείνον να παίζει σε αυτό το επίπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φαρίντ:

«Ήταν σαν… τρενάκι για μένα αυτή η εβδομάδα. Έχω παίξει ήδη δύο παιχνίδια Ευρωλίγκας μέσα σε λίγες μέρες. Είναι ευλογία για μένα να βρίσκομαι εδώ.

Προσπαθώ να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και να βγάζω ενέργεια. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και παίζω σε αυτό το επίπεδο», δήλωσε ο Αμερικανός σέντερ που είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.