Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 77-87: «Βασιλιάς» στη Μαδρίτη με Σορτς και Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο διπλό στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 77-87 για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο κορυφαίος του «τριφυλλιού», με 19 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε άλλη μια εκπληκτική εμφάνιση με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Έντι Ταβάρες έκανε double double με 20 πόντους και 10ριμπάουντ.

Οι δύο ομάδες έψαχναν τα πατήματά τους στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τη Ρεάλ να προηγείται στο 3ο λεπτό με 7-5. Οι Πράσινοι κατάφεραν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους στη συνέχεια, με τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει καταπληκτικό ξεκίνημα με 7 πόντους, είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου, με το σκορ να σταματάει στο 16-22.

Στην δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά με τον Μαλεντόν στο 13’ (26-30), όμως η ομάδα του Αταμάν ήταν απόλυτη κυρίαρχος και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η δημιουργία των Σλούκα και Σορτς, σε συνδυασμό με την κυριαρχία του Φαρίντ στο ζωγραφιστό, δεν άφησε περιθώρια στους γηπεδούχους, περιόρισε τη Ρεάλ, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει ούτε ένα λάθος στο πρώτο μισό του αγώνα, αυξάνοντας τη διαφορά στους 13 (36-49) και έκλεισε ιδανικά το ημίχρονο στο 38-52.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Φαρίντ να κάνει πράγματα και θαύματα στη ρακέτα, φτάνοντας τη διαφορά στους +17 (44-61), 3 λεπτά μετά το ξεκίνημα. Η Ρεάλ κατάφερε να βγάλει αντίδραση και με ένα σερί 6-0, μείωσε στους 11 (50-61), με τον Φελίζ να παλεύει μόνος του εναντίον του «τριφυλλιού». Ο Αταμάν έκανε σωστή διαχείριση, με τους Σορτς και Σλούκα να αυξάνουν ξανά τη διαφορά στο +17 (56-63), ένα λεπτό πριν το τέλος του δεκαλέπτου, με τον Χεζόνια να διαμορφώνει το 59-73 για το κλείσιμο της τρίτης περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, υπήρξε αρκετός «εκνευρισμός» επιθετικά για τις δύο ομάδες, καθώς δεν υπήρξε σκορ στα πρώτα δύο λεπτά. Η «Βασίλισσα» δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση των Πρασίνων, με τους φιλοξενούμενους να έχουν το μομέντουμ, με το σκορ στο 37′ να είναι 71-85 υπέρ του Παναθηναϊκού. Το σύνολο του Αταμάν κράτησε τα ηνία, με το 77-87 να είναι το τελικό σκορ.

Οι διαιτητές: Μπελόσεβιτς, Μπισάνγκ, Παστούσιακ

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 38-52, 59-73, 77-87

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 7 (1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αμπάλντε 8 (2), Καμπάσο 4 (0/4 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οκίκι 3 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χεζόνια 5 (1), Μάλεντον 6 (3 ασίστ, 2 λάθη), Ντεκ 4, Γκαρούμπα, Ταβάρες 20 (10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γιουλ, Φελίς 12 (2), Λεν 4

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 19 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Όσμαν 13 (3/6 τρίποντα), Σλούκας 15 (5/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν 8 (2/2 τρίποντα), Φαρίντ 16 (6/8 δίποντα, 4/6 βολές, 8 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 5 (1/6 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 4.