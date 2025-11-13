Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά τα αποψινά αποτελέσματα και τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη.
Με τον πιο ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε τη «διαβολοβδομάδα» ο Παναθηναϊκός που επιβλήθηκε της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, και έκανε το 2/2.
Έτσι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε κατακόρυφα το ρεκόρ της (σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα) φτάνοντας πλέον στο 7-4, ενώ η «βασίλισσα» πέφτει σε αρνητικό ρεκόρ με το 5-6!
Στις πρώτες χρονικά αναμετρήσεις η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έκαμψε την αντίσταση της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Βελιγράδι.
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:
Ερυθρός Αστέρας – Μονακό 91-79
Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68
Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 77-87
Παρί – Βαλένθια (σε εξέλιξη)
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπσκόνια (σε εξέλιξη)
Dubai BC – Ζάλγκιρις Κάουνας 14/11 στις 18:00
Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 14/11 στις 19:00
Βιλερμπάν – Παρτίζαν 14/11 στις 21:00
Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 14/11 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 14/11 στις 21:30
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής
Βιλερμπάν – Μονακό 19/11 στις 21:00
Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 20/11 στις 19:30
Παναθηναϊκός – Dubai BC 20/11 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 20/11 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/11 στις 21:45
Ολυμπιακός – Παρί 21/11 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21/11 στις 21:30
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 21/11 στις 21:30
Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 21/11 στις 21:30
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 21/11 στις 22:00
