Μεσίνα: «Βαθιά λυπημένοι στην Αρμάνι για αυτό που συνέβη στον Κίναν Έβανς»

Η Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της Euroleague (14/11, 21:30) και ο Ετόρε Μεσίνα μίλησε για το παιχνίδι, αλλά κυρίως στάθηκε στον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έτορε Μεσίνα:

«Θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξή μας στον Κίναν Έβανς. Είμαστε βαθιά λυπημένοι για αυτό που συνέβη σε έναν σπουδαίο παίκτη και έναν πολύ καλό άνθρωπο. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με το πιο σταθερό ρόστερ τα τελευταία χρόνια, οι παίκτες του θα μπορούσαν να παίξουν ακόμα και με κλειστά μάτια, χρησιμοποιώντας μια άμυνα που μπορεί να είναι ασφυκτική κατά καιρούς, χάρη στην ικανότητα των γκαρντ να σε πιέζουν, ειδικά στην περιφέρεια.

Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το είδος πίεσης και να προσαρμοστούμε στις πολλαπλές επιθετικές επιλογές που μπορούν να υιοθετήσουν. Δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου δεν ξέρουμε ποιος θα μπορεί να παίξει. Με τόσους πολλούς παίκτες αμφίβολους, αύριο το πρωί θα καταλάβουμε τι ρόστερ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε», κατέληξε ο Μεσίνα.