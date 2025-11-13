Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) για το Μιλάνο και την αναμέτρηση με την Αρμάνι (14/11, 21:30)και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στον σοκαριστικό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, αλλά και για τις λύσεις που θα πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός στα γκαρντ, ελέω και της απουσίας του Νιλικίνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας

Για το πώς ξεπερνάει κανείς έναν τέτοιο τραυματισμό: «Η ζωή συνεχίζεται, η δουλειά συνεχίζεται, ούτε είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος τραυματισμός. Είναι δύσκολο για εκείνον. Έχεις την επόμενη μέρα αγώνα. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί παντού, να βελτιωνόμαστε μέσα στη χρονιά. Το Μιλάνο είναι καλή ομάδα, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι πάντα δυσκολευόμαστε στο Μιλάνο. Αν παίξουμε με λιγότερο physicality θα έχουμε θέμα».

Για το πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείριση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».