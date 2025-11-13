Ο Γολγοθάς των 34 μηνών: Το χρονικό των τραυματισμών του Κίναν Έβανς (vids)

Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, όμως κανένας δεν μπορεί να τη χαρεί στους ερυθρόλευκους λόγω του νέου σοβαρού τραυματισμού του Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ λίγα μόλις δευτερόλεπτα από τη μεγάλη επιστροφή του σε αγώνα της Euroleague, μετά από 1,5 χρόνο περίπου, είδε τη μοίρα να του παίζει για ακόμη μια φορά ένα πολύ άσχημο παιχνίδι.

Ο Έβανς που πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Γουόκαπ, μέσα σε αποθέωση, σε μια άμυνα ένιωσε τον αχίλλειο του αριστερού του ποδιού να τον αφήνει και έπεσε στο παρκέ, μην μπορώντας να το πιστέψει. Η «παγωμάρα» στο ΣΕΦ από τον κόσμο και τους παίκτες των δύο ομάδων ήταν τόσο έντονη, που ακούστηκαν σε κάθε γωνία οι κραυγές απόγνωσης του ίδιου του Αμερικανού και το «No way» που φώναζε.

Η αποχώρηση του από το γήπεδο για τα αποδυτήρια με τη βοήθεια και του σοκαρισμένου Κώστα Παπανικολάου, αλλά και το χειροκρότημα από όλους στο ΣΕΦ, έδειχνε ότι ο τραυματισμός του Έβανς για ακόμη μια φορά είναι σοβαρός. Και πράγματι, λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε από την ίδια την ΚΑΕ Ολυμπιακός, πως υπέστη ξανά ρήξη αχίλλειου τένοντα, αυτή τη φορά στο αριστερό του πόδι και θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να μείνει εκτός για τουλάχιστον άλλους 10 μήνες!

C’EST PAS POSSIBLE 😰😰 Keenan Evans était enfin de retour de blessure après une saison sur la touche et voilà qu’il se blesse après deux minutes à peine. La poisse 😩 pic.twitter.com/yKXK5FLIuG — VOOsport (@VOOsport) November 12, 2025

Ο Έβανς σε ένα ματς που αν ήταν υγιής ο Νιλικίνα ενδεχομένως να μην ήταν καθόλου, επιβεβαίωσε με τον πλέον σοκαριστικό τρόπο, πως αποτελεί τον πιο άτυχο παίκτη της Euroleague. Από την ημέρα που πήρε την ονομασία της η διοργάνωση μέχρι και σήμερα, κανείς άλλος παίκτης, δεν έχει υποστεί αυτό που έχει συμβεί στον Κίναν Έβανς από τον Ιανουάριο του 2023.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που μέχρι τότε αποτελούσε πιθανότατα έναν εκ των κορυφαίων γκαρντ της διοργάνωσης με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, έκτοτε έχει υποστεί τρεις σοβαρούς τραυματισμούς. Και ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλον. Μέσα σε 34 μήνες θα αναγκαστεί να περάσει για τρίτη φορά την πόρτα του χειρουργείου και θα κάνει δεύτερη φορά επέμβαση για ρήξη αχιλλείου, αυτή τη φορά στο αριστερό πόδι. Ενώ ενδιάμεσα από τους δύο αχίλλειους έχει υποστεί και ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, προτού μεταγραφεί στον Ολυμπιακό.

Το όσκαρ ατυχίας του ανήκει δικαιωματικά και ο λόγος είναι ότι ουσιαστικά από τους 34 μήνες που έχουν περάσει από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι και σήμερα είναι ζήτημα να έχει αγωνιστεί συνολικά έξι μήνες!

Η ρήξη αχίλλειου στο δεξί πόδι του Έβανς

Ο Γενάρης του 2023 αποτελεί ορόσημο στην ατυχία, αφού σε μια αναμέτρηση της Ζαλγκίρις όπου αγωνιζόταν τότε κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, είχε υποστεί έναν σοκαριστικό τραυματισμό κι ενώ τότε ήταν στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Ο Έβανς τότε είχε κόψει τον αχίλλειο τένοντά του στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε, 57 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της δράσης, κάτι που τον άφησε εκτός 247 ημέρες, προκαλώντας το πρώτο σοκ και κυρίως το πρώτο σοβαρό χειρουργείο.

Η ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο γόνατο του Έβανς

Ο Έβανς επέστρεψε ωστόσο και πάλι ηγήθηκε της Ζαλγκίρις και έδειξε να έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό στον αχίλλειο, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική χρονιά πρόπερσι, που μάλιστα του έδωσε και το εισιτήριο της μεγάλης μεταγραφής στον Ολυμπιακό.

Όμως μετά την προφορική συμφωνία, η μοίρα του έπαιξε ξανά άσχημο παιχνίδι και σε ένα ματς πρωταθλήματος με την Λιετκαμπέλις υπέστη νέο σοβαρό τραυματισμό αυτή τη φορά στο γόνατο που τον άφησε εκτός για τεράστιο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, στις 26 Μαϊου του 2024, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τους Πειραιώτες ενόψει της σεζόν 2024-25, τραυματίστηκε, όμως ο Ολυμπιακός τον στήριξε για περίπου 1.5 χρόνο και έκανε το επίσημο ντεμπούτο του μόλις την περασμένη Κυριακή στο ματς με την Καρδίτσα.

Μετά από 580 ημέρες επέστρεψε στη δράση και εν μέσω αποθέωσης, αλλά δύο μέρες μετά και στην αναμέτρηση με την πρώην ομάδα του, τη Ζαλγκίρις, στην επιστροφή του στη Euroleague, διέλυσε και τον αριστερό του αχίλλειο και αναγκάζεται να ανέβει νέο «Γολγοθά» μέσα σε συνολικά 34 μήνες!