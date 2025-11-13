Ο μπασκετικός κόσμος στο πλευρό του Έβανς: Γέμισαν ευχές τα social media του Αμερικανού (pics)

Ο Κίναν Έβανς ήταν για άλλη μία φορά άτυχος, καθώς μετά από 2 λεπτά συμμετοχής στην επιστροφή του στη Euroleague μετά από 577 ημέρες, υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα απουσιάσει από τα παρκέ για άλλους 10 μήνες.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού παθαίνει ρήξη αχιλλείου τένοντα, ενώ ενδιάμεσα είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, κάτι που θα τον έθετε εκτός δράσης για ολόκληρη την περσινή σεζόν.

Μετά τον τραυματισμό του, ο μπασκετικός κόσμος έχει στείλει το δικό του μήνυμα στήριξης, με αστέρες της Euroleague να προσεύχονται για την κατάστασή του, ενώ πολλοί φίλοι του αθλήματος έχουν «πλημμυρίσει» τα social media του Έβανς με μηνύματα στήριξης.

Χαρακτηριστικό είναι ένα σχόλιο που γράφει: «Μερικές φορές πρέπει να διαλέξουμε και να πάρουμε αποφάσεις. Μερικές φορές η μοίρα το κάνει για εμάς. Η μοίρα πήρε αυτή την καταστροφική απόφαση για εσένα, εσύ όμως επιλέγεις να μείνεις δυνατός. Σε νιώθουμε».

Δείτε ορισμένα μονάχα παραδείγματα