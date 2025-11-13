«Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν»: Το απόλυτο κοντράστ σε 88 δευτερόλεπτα με τον Κίναν Έβανς (vid)

O Ολυμπιακός μπορεί να επικράτησε εύκολα της Ζαλγκίρις, όμως όλος ο κόσμος είναι σοκαρισμένος από τον νέο σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του στο παρκέ, μέσα σε αποθέωση, έπαθε ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 10 μήνες.

Αυτό που συνέβη στο ΣΕΦ με τον Έβανς είναι ανεπανάληπτο, αφού ο γκαρντ των Πειραιωτών μετά το ντεμπούτο του πριν λίγα 24ωρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, επέστρεψε και στη Euroleague κόντρα στη Ζαλγκίρις, 1,5 χρόνο μετά λόγω του τραυματισμού που είχε υποστεί με την ομάδα του Κάουνας.

Το φαληρικό γήπεδο λοιπόν, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τον ενθουσιασμό και την αποθέωση, έφτασε στην απόλυτη παγωμάρα, λόγω του νέου σοβαρού τραυματισμού του Έβανς, με το βίντεο παρακάτω να δείχνει το απόλυτο κοντράστ μέσα σε 88 δευτερόλεπτα.

Αυτή λοιπόν η εναλλαγή συναισθημάτων καταγράφηκε σε ένα βίντεο 88 δευτερολέπτων που πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, πως ο δημοσιογράφος που περιέγραφε το ματς για την γαλλική τηλεόραση δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε, με την κακοτυχία του Κίναν Έβανς.

Δείτε το βίντεο με τον Κίναν Έβανς: