Φουρνιέ για τον τραυματισμό του Έβανς: «Σπαρακτική στιγμή, ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο»

Ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη νίκη επί της εξαιρετικής φέτος Ζαλγκίρις Κάουνας, ωστόσο κανείς στον Πειραιά δεν την πανηγύρισε, αφού ο αγώνας σημαδεύτηκε από τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ένας από τους «ερυθρόλευκους» που είχε το κουράγιο να μιλήσει για όσα έγιναν στο ματς, αλλά και την τεράστια ατυχία του συμπαίκτη του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προσεύχεται για εκείνον.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Εβάν Φουρνιέ:

«Προσεύχομαι για τον Έβανς. Ήταν σπαρακτική στιγμή. Ένιωθες την ενέργεια να φεύγει από το γήπεδο.

Σχετικά με το ματς, ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Παίξαμε σκληρά, παίξαμε μαζί. Ταϊστήκαμε από την ενέργεια από την άμυνα, ήμασταν πειθαρχημένοι. Δεν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο, ήμασταν καλοί σε όλα.

Ήμασταν physical, πηγαίναμε στην μπάλα, αμυνθήκαμε στο ζωγραφιστό. Δεν πήραμε πολλά αμυντικά ριμπάουντ. Πέρα από αυτό, τα πήγαμε πολύ καλά στην άμυνα.

Θα ξεκουραστούμε απόψε. Θα προπονηθούμε αύριο, θα δούμε βίντεο. Θα πάμε στο Μιλάνο και θα ετοιμαστούμε για μάχη».