Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας 95-78: Νίκη υπό τη «σκιά» του τραυματισμού του Κίναν Έβανς

Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 95-78 τη Ζαλγκίρις Κάουνας για την 10η αγωνιστική της Euroleague και ανέβασε το ρεκόρ του στο 7-3, όμως το μυαλό όλων είναι στον Κίναν Έβανς ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός τραυματίστηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο λίγο αφότου είχε περάσει στο παρκέ και άμεσα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητά της κατάστασής του.

Στα του ματς τρομερή εμφάνιση από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που πέτυχε 30 πόντους, με τον Μιλουτίνοφ να ειναι για ακόμα μία φορά κυριαρχικός και να έχει 16 πόντους 8 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με εννέα προσωπικούς πόντους του Ντόρσεϊ, ο οποίος έδωσε το προβάδισμα με 9-6 για τους Πειραιώτες στο 3’, ενώ για τους Λιθουανούς τους 5 από τους έξι πόντους είχε ο Ουλάνοβας. Το τηλεοπτικό τάιμ άουτ βρήκε τον Ολυμπιακό μπροστά με +5 και σκορ 14-9, με όλους τους πόντους να προέρχονται από τον Ντόρσεϊ.

Ο Μιλουτίνοφ έγινε το σημείο αναφοράς στη ρακέτα για τον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας έξι σερί πόντους και έκανε το 22-9 στο 8’. Ο Φουρνιέ έκανε το 26-9 με τρίποντο από αρκετά μακριά 1.26’ πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Το τέλος της πρώτης περιόδου βρήκε τον Ολυμπιακό να προηγείται με 28-14, έχοντας όμως ένα πολύ άσχημο μαντάτο, με τον Έβανς να χτυπάει και να φεύγει για τα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο με τέσσερις σερί πόντους του Βεζένκοφ, ο οποίος εκτίναξε τη διαφορά στο +20 και σκορ 34-14 στο 13’. Ο Ράιτ με τέσσερις προσωπικούς του πόντους έκανε το 38-21 στο 14’. Ο Φρανσίσκο με συνεχόμενους πόντους από την γραμμή των βολών μείωσε στο -13 για τη Ζαλγκίρις και σκορ 38-25 στο 16’. Ο Λι με δίποντο έκανε το 45-29 στο 18’.

Ο Τουμπέλις με τέσσερις συνεχόμενους πόντους μείωσε σε 45-33 για τους Λιθουανούς, για να απαντήσει με δίποντο ο Λι ο οποίος έκανε το 47-33 υπέρ του Ολυμπιακού στο 19’. Ο Λο έκανε το 47-36 με τρίποντο για να διαμορφώσει το 50-36 υπέρ των Πειραιωτών με τρεις ελεύθερες βολές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός ανέβασε και πάλι τη διαφορά στο +20 και σκορ 56-36 με τρίποντο του Ντόρσεϊ και δίποντο του Βεζένκοφ. Ο Γουόκαπ με πέντε συνεχόμενους πόντους «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +23 και σκορ 61-38 υπέρ του Ολυμπιακού στο 23’. Ο Ολυμπιακός ακούμπησε τη μπάλα στο ζωγραφιστό και τον Μιλουτίνοφ ο οποίος με έξι συνεχόμενους προσωπικούς πόντους έκανε το 67-44 υπέρ των Πειραιωτών στο 25’. Ο Ντόρσεϊ με γκολ-φάουλ έδωσε στον Ολυμπιακό προβάδισμα με +25 και σκορ 69-44 στο 26’.

Η Ζαλγκίρις μείωσε στο -20 και σκορ 71-51 με μία εύστοχη βολή του Μπιρούτις στο 28’. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +21 και σκορ 74-53 με τον Ντόρσεϊ να έχει σε εκείνο το σημείο 21 πόντους και τον Μιλουτίνοφ να είναι για ακόμα μία φορά κυρίαρχος, έχοντας 16 πόντους 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Χολ με ένα τρομερό κάρφωμα ανέβασε και πάλι τη διαφορά στο +21 και σκορ89-68 στο 37’. Ο Ρουμπσταβίτσιους και ο Σλίβα έκαναν το 91-73 στο 39’. Το ματς τελείωσε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 95-78 και να κάνει το ρεκόρ του 7-3 με το μυαλό όλων να είναι στα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κίναν Έβανς.

Οι διαιτητές: Χορντόβ, Ζαμόισκι, Τραβίτσκι

Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78

Ολυμπιακός(Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9 (2/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Έβανς, Γουόρντ 4 (4 ριμπάουντ), Λι 7 (2/2 δίποντα, 3/3 βολές), Βεζένκοβ 14 (5/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 4/5 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 30 (6/9 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/5 βολές, 2 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 16 (5/6 δίποντα, 6/7 βολές, 8 ριμπόυντ, 4 ασίστ), Χολ 8 (4/5 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), ΜακΚίσικ 2, Φουρνιέ 5 (1)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Μασιούλις): Φρανσίσκο 15 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/10 βολές, 3 ασίστ), Μικαλάουσκας, Ράιτ 13 (5/8 δίποντα, 3/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπραζντέικις 5 (1/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Τουμπέλις 6 (3/8 σουτ, 5 ριμπάουντ), Λο 5 (1/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα), Σλίβα 8 (4/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπιρούτις 3 (3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Ρουμπστάβιτσους 3 (1/5 σουτ, 4 ριμπάουντ), Μπουτκέβιτσους 2, Σιρβίντις 12 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Ουλάνοβας 6 (2/3 δίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ)