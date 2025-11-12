Μπαρτζώκας: «Δείχνει σοβαρός ο τραυματισμός του Έβανς»

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας στιγματίστηκε από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, με τον Αμερικανό γκαρντ των Πειραιωτών να αποχωρεί υποβασταζόμενος λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Ένας τραυματισμός, που φαίνεται σοβαρός, όπως ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού.

«Δεν έχω νέα για τον Έβανς, μοιάζει με σοβαρό τραυματισμό. Θα είναι καλύτερα να μιλήσουμε όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Αμερικανού γκαρντ.

«Βάλαμε 95 στην καλύτερη άμυνα της Euroleague»

Για την αναμέτρηση και τη νίκη του Ολυμπιακού, ο έμπειρος τεχνικός δήλωσε: «Το να βάλουμε 95 πόντους απέναντι στην καλύτερη άμυνα της Euroleague ήταν μία καλή επιθετική βραδιά για εμάς αλλά και αμυντικά πήγαμε καλά.

Αν αφαιρέσουμε τις δεύτερες ευκαιρίες που τους δώσαμε και ήταν πολλές, αλλά όπως και να έχει καταφέραμε να κερδίσουμε την πρώτη ομάδα της κατάταξης, τρίτη συνεχόμενη νίκη για εμάς και πρέπει να απολαύσουμε με κάποιο τρόπο αυτή τη νίκη γιατί έχουμε σε δύο ημέρες ένα πολύ δύσκολο ματς στο Μιλάνο».