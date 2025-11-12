Στο νοσοκομείο ο Έβανς – Η πρώτη εκτίμηση (vid)
Ο Κίναν Έβανς έφυγε για το νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις.
Απευθείας για το νοσοκομείο αναχώρησε ο Κίναν Έβανς. Ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού που επιστρέφοντας έπειτα απο 1,5 ολόκληρο χρόνο στην Euroleague τραυματίστηκε ξανά. Μόλις σε 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο συμμετοχής.
Πάγωσε το ΣΕΦ με τον Αμερικανό που γονάτισε και κοίταξε στον ουρανό με εκείνη την απόγνωση του «γιατί» στο βλέμμα του. Και πραγματικά άπαντες εύχονται το αυτονόητο. Να μην είναι κάτι σοβαρό. Είναι κρίμα. Για το ταλέντο του. Για τη δουλεια που έριξε σε αυτόν τον ενάμιση χρόνο ωστε να επιστρέψει. Γιατί μπορεί να είναι το τέλος μιας καριέρας.
Τι φοβούνται σιωπηλά στο λιμάνι, βλέποντας τον τραυματισμό του Έβανς στο αριστερό του πόδι; Μην έχει γίνει κάποια ζημιά στον αχίλλειο τένοντα. Οι εξετάσεις που θα γίνουν τώρα στο νοσοκομείο θα προσφέρουν μια απάντηση. Θα χρειαστεί ο απαραίτητος απεικονιστικός έλεγχος.
Δείτε τον Έβανς να φεύγει υποβασταζόμενος από το παρκέ:
Ο Κίναν Έβανς προέρχεται από απουσία 15 μηνών λόγω σοβαρού τραυματισμού στη επιγονατίδα τον Μάιο του 2024, ενώ έμεινε περίπου 1,5 μήνα έξω στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Παλαιότερα είχε υποστεί και ρήξη πρόσθιου χιαστού.
- Σοκ στον Ολυμπιακό: Ρήξη αχιλλείου ο Έβανς (pic)
