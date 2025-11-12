Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε ο Έβανς και έφυγε υποβασταζόμενος (vid)

Δίχως λόγια 15 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου στο ΣΕΦ. Στη στιγμή που ο Κίναν Έβανς, μόλις στο πρώτο του ματς Euroleague έπειτα απο ενάμιση χρόνο αποχώρησε τραυματίας.

\

Ο Αμερικανός γκαρντ, που είχε πάρει τη θέση του τραυματία Φρανκ Ντιλικίνα στην 12άδα του Ολυμπιακού, πέρασε στο παρκέ λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, με τον κόσμο της πειραϊκής ομάδας στο φαληρικό γήπεδο να τον αποθεώνει και τον χειροκροτεί.

Όμως, η χαρά του Κίναν Έβανς και των φιλάθλων του Ολυμπιακού δεν κράτησε για πολύ, καθώς μετά από 2:01 λεπτά συμμετοχής ο Αμερικανός τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος από το παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού, που ήταν στον πάγκο, τράβαγαν τα μαλλιά τους βλέποντας τον συμπαίκτη τους να πονάει, με την εικόνα του Παπανικολάου να είναι χαρακτηριστική, ενώ στο ΣΕΦ επικράτησε… νεκρική σιγή, αφού κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Ο Κίναν Έβανς φαίνεται να τραυματίστηκε σε μια ανύποπτη φάση, με το ιατρικό τιμ των Πειραιωτών να συνοδεύει τον Αμερικανό στα αποδυτήρια του φαληρικού γηπέδου.

Ο άσος του Ολυμπιακού θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους συνεργάτες του να κάθονται σε… αναμμένα κάρβουνα.