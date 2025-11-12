Ολυμπιακός: Βράβευσε τους Γκος και Ράιτ (vid)
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς – Γκος βραβεύτηκε μαζί με τον Μόουζες Ράιτ από τον Ολυμπιακό, για την προσφορά τους στην πειραϊκή ομάδα.
Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος επέστρεψε στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζαλγκίρις και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων.
Ο γκαρντ αγωνίστηκε με τους Πειραιώτες από το 2023 έως το 2025 και χειροκροτήθηκε κατά την είσοδό του στο παρκέ του φαληρικού σταδίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι βράβευσαν τους δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού Νάιτζελ Γούιλιαμς Γκος και Μόουζες Ράιτ.
Δείτε το βίντεο της αποθέωσης του Γκος:
