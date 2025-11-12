LIVE: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας

Πολιτική Γραμματεία

«Δικάζει» η Ακρίτα το Documento: Έχει άδικο ο Βαξεβάνης, δεν έπρεπε να δημοσιεύσει αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Την ίδια ώρα που ο εκδοτικός οίκος Gutenberg αποφάσισε να κινηθεί νομικά κατά δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στα βιβλιοπωλεία) η Έλενα Ακρίτα παίρνει θέση στηλιτεύοντας το Documento και τον Κώστα Βαξεβάνη.