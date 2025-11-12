Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις: Με Έβανς για μια ακόμη νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός (6-3) θα ξεκινήσει τη «διαβολοβδομάδα» αντιμετωπίζοντας απόψε (12/11, 21:15) στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις Κάουνας (7-2), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media day ενόψει της μάχης με τη Ζάλγκιρις, ο Φρανκ Νιλικίνα δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι σοβαρό σύμφωνα με τον Έλληνα τεχνικό και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τους Λιθουανούς.

Αντίθετα, ο Κίναν Έβανς, που έκανε το επίσημο ντεμπούτο του πριν μερικές μέρες κόντρα στην Καρδίτσα, θα είναι κανονικά στη 12άδα, όπως ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας, που εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσει.

«Καταρχήν δεν είχα σκοπό να τον χρησιμοποιήσω. Πίστευα ότι πιο προοδευτικά που μπορούμε να πάμε είναι να παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Προμηθέα και την ερχόμενη εβδομάδα να παίξει Euroleague αλλά ατυχώς για μας ο Νιλικίνα έχει ένα θέμα στον οπίσθιο μηριαίο και για αυτό δεν έπαιξε καθόλου μετά από το πρώτο διάστημα στο ματς στο πρωτάθλημα και είναι έξω για αύριο οπότε ο Έβανς θα είναι στην 12άδα. Αναλόγως το παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί ή όχι», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

Χωρίς Γκος η Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ

Οι Λιθουανοί θα αντιμετωπίσουν τους Πειραιώτες δίχως να υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρεί εδώ και δύο εβδομάδες και δεν θα έχει την ευκαιρία να παίξει κόντρα στην πρώην του ομάδα, ενώ θα λείψει και από το παιχνίδι με την Ντουμπάι που ακολουθεί στα ΗΑΕ.

Ο Γκος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και φέτος μετράει, μέχρι στιγμής, 11,5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 18:38 κατά μέσο όρο στη Euroleague.