Αυτοί «σφυρίζουν» το Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις
Αυτοί είναι οι διαιτητές που θα διευθύνουν το Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (12/11, 21:15) τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.
Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη επί της Παρτίζαν και πάλι εντός έδρας και θέλουν να συνεχίσουν με νίκη, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το ρεκόρ τους. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 6-3, την ώρα που οι Ζαλγκίρις, Ερυθρός Αστέρας και Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκονται στο 7-2.
Ενόψει του αγώνα λοιπόν στον οποίο ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη βαθμολογική του θέση, η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε και τους διαιτητές που θα τον διευθύνουν.
Οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις
Συγκεκριμένα, την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία).
