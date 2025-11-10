sports betsson
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Ο Πίτερς και το ιστορικό ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 10 Νοεμβρίου 2025 | 13:21

Ο Πίτερς και το ιστορικό ρεκόρ με τη φανέλα του Ολυμπιακού

Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε ένα ιστορικό ορόσημο με τον Ολυμπιακό, φτάνοντας τις 100 συμμετοχές και μπήκε στην πεντάδα των ξένων παικτών του με τα περισσότερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το αήττητο σερί στη Stoiximan GBL, επικρατώντας με 102-82 της Καρδίτσας για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στην αναμέτρηση του ΣΕΦ γράφτηκε ιστορία για έναν παίκτη των Πειραιωτών. Ο λόγος για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έφτασε τις 100 εμφανίσεις με την «ερυθρόλευκη» φανέλα και μπήκε στην πεντάδα των ξένων παικτών του συλλόγου με τα περισσότερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω του τον Ματ Λοτζέσκι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ για τον Πίτερς:

«Ο Πίτερς πραγματοποίησε σήμερα την 100ή εμφάνιση του στη Stoiximan GBL και έγινε ο 79ος ξένος στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος πους έφτασε σε τριψήφιο αριθμό αγώνων, ο 17ος που το έκανε με μία ομάδα και ο 5ος που το έκανε με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός φόργουορντ λοιπόν μπήκε στην πεντάδα των ξένων παικτών του Ολυμπιακού με τα περισσότερα ματς στην κατηγορία (από το 1992-93) καθώς ξεπέρασε τον Ματ Λοτζέσκι. Έγινε συνολικά ο 29ος παίκτης στην ιστορία των Πειραιωτών στη Stoiximan GBL που έφτασε σε τριψήφιο αριθμό.

Ο Πίτερς ακόμη…

* Με τα δύο εύστοχα τρίποντα του (2/4), έφτασε τα 162 και ξεπέρασε στις δύο ιστορικές λίστες του Ολυμπιακού, τον Ματ Λοτζέσκι που είχε 160. Έγινε έτσι ο 2ος ξένος παίκτης των Πειραιωτών στα τρίποντα και μπήκε στη 10άδα της συνολικής λίστας τους.

* Κάνοντας δύο κλεψίματα στο ματς με την Καρδίτσα Ιαπωνική, μπήκε στη 10άδα της αντίστοιχης λίστας των ξένων παικτών του Ολυμπιακού. Έφτασε τα 70 και «έπιασε» στη 10η θέση τον Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ που φόρεσε τα ερυθρόλευκα στην τετραετία 1999-2003.

* Με τα τρία ριμπάουντ που είχε στο ματς της 6ης αγωνιστικής, έφτασε τα 437 και ανέβηκε στην 6η θέση της λίστας των ξένων του Ολυμπιακού. Για να συμβεί αυτό ξεπέρασε τον Ουόλτερ Μπέρι που είχε 436 στις σεζόν 1992-93 και 1995-96».

Τράπεζες
Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

