Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)

Τα εγκαίνια του εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (8/9), στο Μικρολίμανο, με τον Αμερικανό φόργουορντ του Ολυμπιακού να υποδέχεται πολλούς φίλους, θαυμαστές και φυσικά την ομάδα του Πειραιά.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, μέλη του staff, αλλά και οι Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σάσα Βεζένκοφ και Τάισον Γουόρντ, μεταξύ άλλων.

Συνέταιρος σε αυτή την προσπάθεια του Πίτερς είναι ο Έλληνας ΣΕΦ, Γιώργος Τσούλης, με το εστιατόριο να παίρνει το όνομά του από τον αριθμό της φανέλας του Αμερικανού φόργουορντ, το «25» (TwentyFive).

Δείτε εικόνες από τα εγκαίνια του εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς: