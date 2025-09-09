Εγκαίνια για το «25» του Άλεκ Πίτερς (pics)
Σε «ερυθρόλευκο» χρώμα, όπως ήταν λογικό, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς στον Πειραιά, με την επωνυμία «25», όπως δηλαδή το νούμερο της φανέλας του.
Τα εγκαίνια του εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (8/9), στο Μικρολίμανο, με τον Αμερικανό φόργουορντ του Ολυμπιακού να υποδέχεται πολλούς φίλους, θαυμαστές και φυσικά την ομάδα του Πειραιά.
Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, μέλη του staff, αλλά και οι Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σάσα Βεζένκοφ και Τάισον Γουόρντ, μεταξύ άλλων.
Συνέταιρος σε αυτή την προσπάθεια του Πίτερς είναι ο Έλληνας ΣΕΦ, Γιώργος Τσούλης, με το εστιατόριο να παίρνει το όνομά του από τον αριθμό της φανέλας του Αμερικανού φόργουορντ, το «25» (TwentyFive).
Δείτε εικόνες από τα εγκαίνια του εστιατορίου του Άλεκ Πίτερς:
