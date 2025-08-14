Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άλεκ Πίτερς αποτελεί έναν από τους κορυφαίους και πιο εύστοχους παίκτες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, έχει «δεθεί» με τον σύλλογο και θεωρείται ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην Ευρώπη.

Το όνομα του «έπαιξε» στις αρχές του καλοκαιριού για τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως δεσμεύεται με συμβόλαιο και δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να τον αφήσει να φύγει, αφού αποτελεί βασικό μέλος του ροτέισον του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ωστόσο, στην Ισπανία επαναφέρουν το θέμα του Πίτερς στο ρεπορτάζ της βασίλισσας και αναφέρουν ότι είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε να ταιριάξει ιδανικά στη Ρεάλ. Ωστόσο, το «Solobasket» υπογραμμίζει ότι η απόκτηση του είναι μακρινή πιθανότητα και δεν είναι ουσιαστικός στόχος για τους «μερένχες».

Τι γράφει το «Solobasket» για τον Πίτερς και τη Ρεάλ:

«Παρά την άφιξη του Κράμερ και την ευελιξία του Πρότσιντα, ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ομάδα θα μπορούσε να εξετάσει την προσθήκη ενός καθαρού σουτέρ περιφέρειας, έναν ρόλο που έχει μερικώς μείνει κενός μετά την αποχώρηση του Μούσα, παρά την παρουσία του Κράμερ», αναφέρει ο Χεσούς Κέρο.

«Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ακουστεί ονόματα όπως του Άλεκ Πίτερς ή του Φίλιπ Πετρούσεφ, προφίλ που θα πρόσθεταν απειλή από την περιφέρεια και δύναμη, αν και η απόκτησή τους φαίνεται περισσότερο ως μια μακρινή πιθανότητα παρά ως πραγματικός στόχος τη δεδομένη στιγμή», ξεκαθαρίζει.