Πίτερς: «Δεν καταλαβαίνω αυτούς που παραπονιούνται για το πρόγραμμα»

Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε στους εκπρόσωπους του Τύπου ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Εφές και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα back-to-back ματς, τονίζοντας ότι αυτό είναι μέρος της δουλειάς και υπογράμμισε ότι οι ερυθρόλευκοι στέκονται στο αυριανό παιχνίδι, χωρίς να στέκονται στη νίκη επί του Παναθηναϊκού καθώς ακόμη είναι νωρίς στη σεζόν.

Παράλληλα, ο Αμερικανός δήλωσε ότι ως παίκτης δίνει αρκετή έμφαση στις λεπτομέρειες ώστε να μπορεί να δίνει τον καλύτερο του εαυτό στα ματς και να συνεισφέρει στην ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πίτερς:

«Λατρεύω αυτό το πρόγραμμα. Δεν καταλαβαίνω αυτούς που παραπονιούνται για το πρόγραμμα ή λένε ότι είναι κουρασμένοι. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Αυτό κάνουμε, γι’ αυτό πληρωνόμαστε, και είναι ευλογία να έχουμε τις ικανότητες να το κάνουμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με νοιάζει αν παίζουμε σήμερα και ξανά αύριο. Είναι η δουλειά μας και πρέπει να την απολαμβάνουμε.

Πρέπει να είσαι σχεδόν μανιακός με τις λεπτομέρειες, αυτό λέω στον εαυτό μου αυτές τις μέρες. Κάθε μικρή λεπτομέρεια στη ζωή σου μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η διαδικασία. Πώς θα ξυπνήσω και θα φάω το καλύτερο δυνατό πρωινό που θα με προετοιμάσει για το αυριανό παιχνίδι; Πώς θα κάνω την προπόνηση και τη ρουτίνα μου με τον καλύτερο τρόπο; Είναι η κυριαρχία αυτών των μικρών πραγμάτων που πιστεύω πως οδηγεί στην επιτυχία όταν έχεις τόσα πολλά παιχνίδια σε τόσο λίγες μέρες.

Οι σκέψεις είναι μόνο για την Εφές. Είναι ακόμη νωρίς στη σεζόν και προσπαθούμε να βρούμε τον ρυθμό μας. Όπως κάθε ομάδα, έτσι κι εμείς, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας από νωρίς. Το να σκεφτόμαστε το χθεσινό παιχνίδι θα ήταν λάθος για το αυριανό. Η συγκέντρωση είναι μόνο σε αυτό που έχουμε να κάνουμε αύριο».