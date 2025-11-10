Η ανάρτηση του Κίναν Έβανς μετά το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού (pic, vid)

Άξιζε τελικά η αναμονή για τον Κίναν Έβανς, με τον Αμερικανό να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με την φανέλα του Ολυμπιακού και να έχει μάλιστα μια γεμάτη εμφάνιση κόντρα στην Καρδίτσα.

Ο 29χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σουτάροντας με 3/3 στο δίποντο. 2/3 τρίποντα και 3/3 βολές, ενώ είχε και 1 λάθος για μία ασίστ, σε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά που αγωνίστηκε (19:20).

Μάλιστα, μετά το ματς ο Εβάν Φουρνιέ τον υποδέχθηκε εν μέσω αποθέωσης στα αποδυτήρια της ομάδας, με τον εν λόγω βίντεο να τα λέει… όλα.

Ποια ήταν όμως η αντίδραση του ίδιου του Κίναν Έβανς μετά το ντεμπούτο του; Ο ίδιος δημοσίευσε φωτογραφία με την σύντροφό του και το παιδί τους, γράφοντας χαρακτηριστικά «το καλύτερο μέρος της σημερινής μέρας ήταν να παίξω μπροστά σε εσάς τους δύο».

Έβανς: «Προσπαθούσα κάθε μέρα να θυμίζω στον εαυτό μου το ποιος είμαι»

«Θα πηγαίνω μέρα με τη μέρα, να δω πώς αισθάνομαι, κι αν όλα είναι καλά, θα συνεχίζω. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, προσπαθούσα κάθε μέρα να θυμίζω στον εαυτό μου το ποιος είμαι. Όταν δουλεύεις, ακόμα κι αν έχει περάσει τόσος καιρός, συνεχίζεις να πιστεύεις στον εαυτό σου. Οι συμπαίκτες μου μου έδιναν θάρρος, το ίδιο και το προπονητικό επιτελείο. Αυτό βοήθησε», ανέφερε ο Κίναν Έβανς μετά το ματς