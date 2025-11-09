Ο Κίναν Έβανς έκανε ντεμπούτο και σκόραρε τρίποντο στην πρώτη επίθεση (vids)
Ο Κίναν Έβανς «πάτησε» παρκέ στο ματς με την Καρδίτσα και σκόραρε με τρίποντο στην πρώτη του επίθεση – Χαμός στο ΣΕΦ για τον Αμερικανό.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Καρδίτσα στο ΣΕΦ και η μεγάλη στιγμή που περίμεναν όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας είναι πλέον γεγονός. Ο Κίναν Έβανς «πάτησε» παρκέ σε επίσημο παιχνίδι της ομάδας για πρώτη φορά και σήκωσε στο… πόδι τον κόσμο που παρακολουθεί το παιχνίδι.
Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και επέστρεψε στη δράση μετά από 533 μέρες και τον σοβαρό τραυματισμό του με τη Ζαλγκίρις, αφού μπήκε στο παρκέ με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου μέσα σε αποθέωση.
Ο Έβανς μάλιστα προσέφερε με το «καλησπέρα» και το πρώτο του καλάθι, αφού περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου ευστόχησε σε τρίποντο, έχοντας αμυντικό στο πρόσωπο του, με τον κόσμο, αλλά και τους συμπαίκτες του να το πανηγυρίζουν έξαλλα.
Δείτε το βίντεο με το καλάθι του Κίναν Έβανς
Και λίγο μετά έδωσε και την πρώτη του ασίστ με τα ερυθρόλευκα.
