09.11.2025 | 09:58
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09 Νοεμβρίου 2025 | 08:46

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Μπορεί η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Καρδίτσα (9/11, 13:00) να μην είναι το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, όμως η ενδεχόμενη συμμετοχή του Κίναν Έβανς, ο οποίος αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του, δίνει άλλο ενδιαφέρον στο ματς.

Οι Πειραιώτες, μετά τη νίκη τους επί της Παρτίζαν, για τη Euroleague, επιστρέφουν στο ΣΕΦ για το ματς της έκτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο των νικών και την «πρώτη» του Αμερικανού γκαρντ στο επίκεντρο.

Με Έβανς για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός

Το comeback του Έβανς στο παρκέ αναμένεται να δώσει έναν «άλλο αέρα» στο παιχνίδι των Πειραιωτών. Άλλωστε, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας για εκείνον είπε: «Έχει ταλέντο και μεγάλη αντίληψη.. . είναι αυτό που χρειάζεται 100% ο Ολυμπιακός», δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη που έχει στις ικανότητες του παίκτη.

Ο κόουτς Μπαρτζώκας προανήγγειλε την παρουσία του Έβανς στη 12άδα ενόψει της αναμέτρησης, ενώ άγνωστος παραμένει ο χρόνος συμμετοχής που θα πάρει ο Εβάν Φουρνιέ, με δεδομένο πως κόντρα στην Παρτίζαν δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, αφού προερχόταν από ίωση. Εκτός από το σημερινό παιχνίδι θα είναι και ο ΜακΚίσικ, ο οποίος αντικαταστάθηκε στη λίστα των ξένων από τον Έβανς.

«Το θέμα είναι ότι ο Φουρνιέ δεν έκανε καμία προπόνηση αυτή την εβδομάδα και είχε υψηλό πυρετό τις προηγούμενες δύο ημέρες. Το πρωί συζητήσαμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να είναι στη δωδεκάδα. Η δική μου άποψη ήταν ότι δεν έπρεπε να είναι και νομίζω ότι τελικά έδειξε ανέτοιμος, οπότε προσπάθησα να πάει σε χαμηλότερο ρίσκο και πιο συντηρητικά», είχε αναφέρει σχετικά ο κόουτς Μπαρτζώκας, στη συνέντευξη Τύπου μετά την Παρτιζάν.

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

