Μπαρτζώκας: «Τότε περιμένουμε να επιστρέψει ο Έβανς – Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να βελτιωθούν»

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ήττα από τη Μονακό και στρέφει την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τους Μονεγάσκους, αλλά και το ματς με τους Ισραηλινούς, ενώ παράλληλα στάθηκε στο τι θέλει να βλέπει από την ομάδα του, αλλά και στην επικείμενη επιστροφή του Κίναν Έβανς.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Προφανώς πρέπει να κάναμε step up αμυντικό, ατομικά και ομαδικά. Ακόμη και χθες που δεν είχαμε καλό ποσοστό στο τρίποντο, εκτελέσαμε ανοργάνωτα και πήγαμε σε πολύ freelance παιχνίδι, σκοράραμε 88 πόντους. Ακόμη και στην επίθεση πρέπει να αρχίσεις από την πίσω πλευρά του γηπέδου για να βρεις αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και ρυθμό. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή το ταλέντο περισσεύει στις ομάδες της Euroleague, αν ο αντίπαλος νιώσει άνετα το πληρώνεις όπως συνέβη χθες. Κάναμε ένα βίντεο με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει, συστηματικά και σχεδόν πάντα».

Για το πόσο επηρεάζει το βεβαρημένο πρόγραμμα τις ομάδες να κρατήσουν σε χαμηλά σκορ τους αντιπάλους τους: «Με βάση την εμπειρία που δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Δηλαδή τώρα το βλέπουμε, έχουν διεξαχθεί μόνο επτά παιχνίδια. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό. Πράγματι συμβαίνει, καθώς δεν μπορείς να κάνεις αμυντική προπόνηση. Παίξαμε χθες και παίζουμε ξανά αύριο. Κάνεις μία προπόνηση, δεν μπορείς να βάλεις κανόνες στην άμυνα, δείχνεις ένα βίντεο και μετά είναι στη μεριά του παίκτη για να έχεις άμεση βελτίωση. Φυσικά έχει να κάνει και στην πειθώ του κάθε τεχνικού επιτελείου. Το λέω εδώ και καιρό, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δείχνοντας τα λάθη χθες και να περιμένεις τη μονή εβδομάδα για να κάνεις 2-3 προπονήσεις, αυτό είναι όλο. Και για εμάς και για όλες τις ομάδες».

Για το πόσο δύσκολο είναι να περάσει στους παίκτες ότι από την άμυνα πρέπει να αρχίσει ο Ολυμπιακός: «Προφανώς για εμένα είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν το κατάφερα χθες. Οι παίκτες θέλουν να βάζουν καλάθια, αυτό τους κάνει χαρούμενους. Περισσεύει το επιθετικό ταλέντο, έχουν εκλείψει οι αμυντικοί παίκτες στην Euroleague. Υπάρχει μεγάλο ταλέντο, για αυτό βλέπουμε μεγάλα σκορ, δύσκολα καλάθια, δύσκολες επιθέσεις.

Επειδή όμως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την καλύτερη άμυνα, όχι τον προηγούμενο έναν χρόνο, αλλά τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Η συνεισφορά των Φαλ και Παπανικολάου ήταν σημαντική.

Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερο επιθετικό ταλέντο από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι δείχνει τουλάχιστον σε σύγκριση με την άμυνα. Είναι δουλειά μας να το βρούμε και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το βρούμε. Όλοι είναι θετικοί και όλοι πρέπει να ακολουθούν το πλάνο μου, γιατί στο τέλος εγώ είμαι ο προπονητής. Το να παρασύρεσαι στη διάρκεια του παιχνιδιού από τα συναισθήματα είναι λογικό. Δεν έχουμε παίκτες που είναι αρνητές να ακολουθήσουν το πλάνο ή τι χρειάζεται η ομάδα. Δεν είναι εγωιστές».

Για το τι θέλει να βλέπει από τον Ολυμπιακό: «Θέλω πάντα η ομάδα να παίζει όλη μαζί. Μπορεί παίκτες να βάζουν 20-30 πόντους, αλλά αυτό θα το κάνουν μέσα από την υποστήριξη όλης της ομάδας. Τον πάγκο, των συμπαικτών τους κλπ.

Επίσης, θέλω από την ομάδα, μέσα από την ομάδα όχι από την κοινή γνώμη, να εκτιμάται ακόμη και ο παίκτης που κάνει δύο plays ή που αμύνεται και θυσιάζει το παιχνίδι του. Πιστεύω θα το καταφέρουμε, γιατί και πέρυσι αργήσαμε να το πετύχουμε και πώς θα βρούμε τις ισορροπίες μας.

Είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν και για τους παίκτες και για τους προπονητές. Είναι Οκτώβριος και κάνουμε υπεραναλύσεις για το πώς παίζουμε. Ομάδες σαν τη Μονακό, που έχει μεγάλο ταλέντο, έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς και η Ρεάλ χειρότερο.

Οι ομάδες που έχουν απώλειες κάνουν συγκεκριμένες αλλαγές και αυτές αποτυπώνονται στη βαθμολογία. Τώρα όλες οι ομάδες ψάχνουν να βρουν τις ισορροπίες τους, ποιες είναι οι καλές τους πεντάδες, ποιοι παίκτες θα οδηγήσουν την ομάδα και θα το βρούμε και εμεις.

Στο πλαίσιο αυτό όσες λιγότερες απώλειες έχουμε τόσο καλύτερο θα είναι. Είμαστε έτσι και έτσι προς το καλό, θα μπορούσαμε να έχουμε μία λιγότερη απώλεια εντός έδρας».

Για το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα: «Μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Χθες είχαμε 16 ασίστ. Είμαστε η ομάδα που δημιουργεί τα περισσότερα spot up σουτ στη Euroleague. Χθες δημιουργήσαμε ελάχιστα και δείξαμε στο VIDEΟ πόσες ευκαιρίες είχαμε και δεν το κάναμε. Πήγαμε σε άλλου είδους παιχνίδι και παρασυρθήκαμε. Θα επιμείνουμε, θα γίνουμε φορτικοί, θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να τα καταφέρουμε».

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς: «Έκανε προπόνηση κανονικά με αυτούς που δεν έπαιξαν πολύ με τη Μονακό. Αύριο δεν θα μπορεί να κάνει ομαδική προπόνηση αναγκαστικά λόγω του παιχνιδιού. Το Σάββατο θα κάνουμε λίγα πράγματα που θα είναι μαζί μας. Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα. Όχι για το ματς με τον Ηρακλή, την επόμενη που θα είναι μονή εβδομάδα, προκειμένου να κάνει 2-3 προπονήσεις και τότε θα δούμε».