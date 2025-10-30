sports betsson
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Μπαρτζώκας: «Τότε περιμένουμε να επιστρέψει ο Έβανς – Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να βελτιωθούν»
Euroleague 30 Οκτωβρίου 2025 | 14:32

Μπαρτζώκας: «Τότε περιμένουμε να επιστρέψει ο Έβανς – Θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να βελτιωθούν»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, για το τι θέλει να βλέπει από τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ήττα από τη Μονακό και στρέφει την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι της «διαβολοβδομάδας» με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τους Μονεγάσκους, αλλά και το ματς με τους Ισραηλινούς, ενώ παράλληλα στάθηκε στο τι θέλει να βλέπει από την ομάδα του, αλλά και στην επικείμενη επιστροφή του Κίναν Έβανς.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Προφανώς πρέπει να κάναμε step up αμυντικό, ατομικά και ομαδικά. Ακόμη και χθες που δεν είχαμε καλό ποσοστό στο τρίποντο, εκτελέσαμε ανοργάνωτα και πήγαμε σε πολύ freelance παιχνίδι, σκοράραμε 88 πόντους. Ακόμη και στην επίθεση πρέπει να αρχίσεις από την πίσω πλευρά του γηπέδου για να βρεις αυτοπεποίθηση, ταχύτητα και ρυθμό. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή το ταλέντο περισσεύει στις ομάδες της Euroleague, αν ο αντίπαλος νιώσει άνετα το πληρώνεις όπως συνέβη χθες. Κάναμε ένα βίντεο με τους παίκτες και είναι δουλειά μας να τους πείσουμε να κάνουν τα πράγματα που πρέπει, συστηματικά και σχεδόν πάντα».

Για το πόσο επηρεάζει το βεβαρημένο πρόγραμμα τις ομάδες να κρατήσουν σε χαμηλά σκορ τους αντιπάλους τους: «Με βάση την εμπειρία που δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Δηλαδή τώρα το βλέπουμε, έχουν διεξαχθεί μόνο επτά παιχνίδια. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες αυτό. Πράγματι συμβαίνει, καθώς δεν μπορείς να κάνεις αμυντική προπόνηση. Παίξαμε χθες και παίζουμε ξανά αύριο. Κάνεις μία προπόνηση, δεν μπορείς να βάλεις κανόνες στην άμυνα, δείχνεις ένα βίντεο και μετά είναι στη μεριά του παίκτη για να έχεις άμεση βελτίωση. Φυσικά έχει να κάνει και στην πειθώ του κάθε τεχνικού επιτελείου. Το λέω εδώ και καιρό, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δείχνοντας τα λάθη χθες και να περιμένεις τη μονή εβδομάδα για να κάνεις 2-3 προπονήσεις, αυτό είναι όλο. Και για εμάς και για όλες τις ομάδες».

Για το πόσο δύσκολο είναι να περάσει στους παίκτες ότι από την άμυνα πρέπει να αρχίσει ο Ολυμπιακός: «Προφανώς για εμένα είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν το κατάφερα χθες. Οι παίκτες θέλουν να βάζουν καλάθια, αυτό τους κάνει χαρούμενους. Περισσεύει το επιθετικό ταλέντο, έχουν εκλείψει οι αμυντικοί παίκτες στην Euroleague. Υπάρχει μεγάλο ταλέντο, για αυτό βλέπουμε μεγάλα σκορ, δύσκολα καλάθια, δύσκολες επιθέσεις.

Επειδή όμως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την καλύτερη άμυνα, όχι τον προηγούμενο έναν χρόνο, αλλά τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Η συνεισφορά των Φαλ και Παπανικολάου ήταν σημαντική.

Αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερο επιθετικό ταλέντο από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι δείχνει τουλάχιστον σε σύγκριση με την άμυνα. Είναι δουλειά μας να το βρούμε και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα το βρούμε. Όλοι είναι θετικοί και όλοι πρέπει να ακολουθούν το πλάνο μου, γιατί στο τέλος εγώ είμαι ο προπονητής. Το να παρασύρεσαι στη διάρκεια του παιχνιδιού από τα συναισθήματα είναι λογικό. Δεν έχουμε παίκτες που είναι αρνητές να ακολουθήσουν το πλάνο ή τι χρειάζεται η ομάδα. Δεν είναι εγωιστές».

Για το τι θέλει να βλέπει από τον Ολυμπιακό: «Θέλω πάντα η ομάδα να παίζει όλη μαζί. Μπορεί παίκτες να βάζουν 20-30 πόντους, αλλά αυτό θα το κάνουν μέσα από την υποστήριξη όλης της ομάδας. Τον πάγκο, των συμπαικτών τους κλπ.

Επίσης, θέλω από την ομάδα, μέσα από την ομάδα όχι από την κοινή γνώμη, να εκτιμάται ακόμη και ο παίκτης που κάνει δύο plays ή που αμύνεται και θυσιάζει το παιχνίδι του. Πιστεύω θα το καταφέρουμε, γιατί και πέρυσι αργήσαμε να το πετύχουμε και πώς θα βρούμε τις ισορροπίες μας.

Είναι νωρίς ακόμη στη σεζόν και για τους παίκτες και για τους προπονητές. Είναι Οκτώβριος και κάνουμε υπεραναλύσεις για το πώς παίζουμε. Ομάδες σαν τη Μονακό, που έχει μεγάλο ταλέντο, έχει το ίδιο ρεκόρ με εμάς και η Ρεάλ χειρότερο.

Οι ομάδες που έχουν απώλειες κάνουν συγκεκριμένες αλλαγές και αυτές αποτυπώνονται στη βαθμολογία. Τώρα όλες οι ομάδες ψάχνουν να βρουν τις ισορροπίες τους, ποιες είναι οι καλές τους πεντάδες, ποιοι παίκτες θα οδηγήσουν την ομάδα και θα το βρούμε και εμεις.

Στο πλαίσιο αυτό όσες λιγότερες απώλειες έχουμε τόσο καλύτερο θα είναι. Είμαστε έτσι και έτσι προς το καλό, θα μπορούσαμε να έχουμε μία λιγότερη απώλεια εντός έδρας».

Για το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα: «Μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό. Χθες είχαμε 16 ασίστ. Είμαστε η ομάδα που δημιουργεί τα περισσότερα spot up σουτ στη Euroleague. Χθες δημιουργήσαμε ελάχιστα και δείξαμε στο VIDEΟ πόσες ευκαιρίες είχαμε και δεν το κάναμε. Πήγαμε σε άλλου είδους παιχνίδι και παρασυρθήκαμε. Θα επιμείνουμε, θα γίνουμε φορτικοί, θα γίνουμε ανυπόφοροι στους παίκτες για να τα καταφέρουμε».

Για την επιστροφή του Κίναν Έβανς: «Έκανε προπόνηση κανονικά με αυτούς που δεν έπαιξαν πολύ με τη Μονακό. Αύριο δεν θα μπορεί να κάνει ομαδική προπόνηση αναγκαστικά λόγω του παιχνιδιού. Το Σάββατο θα κάνουμε λίγα πράγματα που θα είναι μαζί μας. Λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε πώς θα πάει και θα τον βάλουμε στην ομάδα. Όχι για το ματς με τον Ηρακλή, την επόμενη που θα είναι μονή εβδομάδα, προκειμένου να κάνει 2-3 προπονήσεις και τότε θα δούμε».

World
Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο