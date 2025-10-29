Ένταση στο ΣΕΦ με Σπανούλη, Μπαρτζώκα και Ντόρσεϊ

Χαμός προκλήθηκε στο ΣΕΦ λίγο πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Ντόρσεϊ και τον Στράζελ, καθώς ο γκαρντ των ερυθρόλευκων χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ.

Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε και στους πάγκους, καθώς ο Σπανούλης τα είπε με τον Ντόρσει και εκεί… ήρθε η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο τεχνικός των ερυθρόλευκων είπε στον Σπανούλη να μην μιλάει στους παίκτες του Ολυμπιακού και ο kill bill του είπε σε έντονο ύφος να καθίσει στον πάγκο του.