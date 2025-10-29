Ένταση στο ΣΕΦ με Σπανούλη, Μπαρτζώκα και Ντόρσεϊ
Ανέβηκε το... θερμότερο ανάμεσα στον Ντόρσεϊ και τον Στράζελ… και η «ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα» εξαπλώθηκε και στους προπονητές Γιώργο Μπαρτζώκα και Βασίλη Σπανούλη
- Πάτρα: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό μαγαζί – Τον έριξε αναίσθητο με γροθιά και έβγαλε πιστόλι
- Πούλαγαν δήθεν λουλούδια και έκλεβαν τουρίστες στου Ψυρρή – Συνελήφθησαν 5 νεαροί
- Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
- «Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Χαμός προκλήθηκε στο ΣΕΦ λίγο πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Ντόρσεϊ και τον Στράζελ, καθώς ο γκαρντ των ερυθρόλευκων χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ.
Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε και στους πάγκους, καθώς ο Σπανούλης τα είπε με τον Ντόρσει και εκεί… ήρθε η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο τεχνικός των ερυθρόλευκων είπε στον Σπανούλη να μην μιλάει στους παίκτες του Ολυμπιακού και ο kill bill του είπε σε έντονο ύφος να καθίσει στον πάγκο του.
- Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
- Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
- Σοκ: Εγκεφαλικά νεκρός ο βολεϊμπολίστας Καζέμι
- Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)
- Η βαθμολογία του Κυπέλλου Betsson
- Μπαρτζώκας: «Είναι πρόβλημα ότι δεχθήκαμε 90 πόντους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις