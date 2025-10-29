Βαλένθια – Ολυμπιακός 99-57: «Βαριά» ήττα στην Ισπανία

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού ηττήθηκε από τη Βαλένθια με σκορ 99-57 στην Ισπανία, για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου της Euroleague γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» πάλεψαν όμως δεν τα κατάφεραν, απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο.

Η ισπανική ομάδα πήρε διαφορά ασφαλείας από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο (25-13) και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, φτάνοντας σε μία εύκολη νίκη.

Για τις γηπεδούχες και νικήτριες, που είχαν 5 παίκτριες με διψήφιο αριθμό πόντων, κορυφαία ήταν η Ρομέρο με 16 πόντους, 5 ριμπάουν και 6 ασίστ.

Ξεχώρισε η Γούλφολκ

Από πλευράς Ολυμπιακού, η Γούλφολκ ήταν εξαιρετική, καθώς η Αμερικανίδα πέτυχε 17 πόντους (5/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα) και μάζεψε 7 ριμπάουντ.

Οι «ερυθρόλευκες» με σκορ 1-3 έμειναν στην 3η θέση του ομίλου, που οδηγεί στην επόμενη φάση της κορυφαίας διοργάνωσης, ενώ η Βαλένθια με 3-1 βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε που έχει το απόλυτο (4/4) μετά από 4 αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 51-32, 74-44, 99-57