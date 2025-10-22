sports betsson
Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός 94-73: «Λύγισαν» στην Τουρκία οι «ερυθρόλευκες»
Euroleague 22 Οκτωβρίου 2025 | 23:15

Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός 94-73: «Λύγισαν» στην Τουρκία οι «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού ηττήθηκε με 94-73 από την ισχυρή Φενερμπαχτσέ στην Τουρκία, για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της Euroleague.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Η μαχητικότητα που έβγαλε στο παρκέ στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν αρκετή για τον Ολυμπιακό, που υπέστη την ήττα με 94-73 από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague Γυναικών. Η ομάδα της Φρόσως Δρακάκη δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ρυθμό της στην επανάληψη, υποχωρώντας στο 1-2 στη βαθμολογία του Γ’ ομίλου.

Οι «ερυθρόλευκες» στάθηκαν επάξια απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, κλείνοντας το ημίχρονο μόλις στο -3 (45-42). Ωστόσο, στο δεύτερο μισό η τουρκική ομάδα ανέβασε στροφές, αξιοποίησε το βάθος και την ποιότητά της και πήρε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού μέσα από την άμυνα της.

Αναλυτικότερα ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στα μέσα (4:49) της πρώτης περιόδου, προηγήθηκε με 12-9, με τζαμπ σουτ της Τζόνσον, με την Γούλφολκ να «γράφει» το 15-13, με τρίποντο (3:15). Η Αμερικανίδα γκαρντ σκόραρε δύο ακόμη φορές (1:49, 0:42), με τις νταμπλούχες Ελλάδας να διατηρούν το προβάδισμά τους (19-21), ενώ η Καρλάφτη (0:10) ανέβασε τη διαφορά στο +4, για το 23-19 του πρώτου δεκάλεπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχες προσπέρασαν με +4 (31-27), αλλά ο Θρύλος «απάντησε» και πήρε ξανά «κεφάλι» στο σκορ (31-33), με νέο καλάθι της Γούλφολκ (3:50). Οι Τουρκάλες αντέδρασαν και ξέφυγαν με +5 (45-40), με την Ράμπερ να μειώνει (0:04), για το 45-42 του πρώτο ημιχρόνου.

Από την τρίτη περίοδο, η Φενέρμπαχτσε ανέβασε «στροφές» και προηγήθηκε με +14 (67-53, 69-55). Με λέι απ της Τζόνσον (1:04), οι «ερυθρόλευκες» μείωσαν στους 12 πόντους και ολοκλήρωσαν το τρίτο δεκάλεπτο πίσω με 69-57. Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Φενέρ έφτασε στο +17 (77-60) και στη συνέχεια, στο 94-68, με την Τζόνσον να μειώνει (0:07), για το τελικό 94-73.

Η Σιέρα Τζόνσον (17π.) αποτέλεσε το κύριο επιθετικό στήριγμα για τον Ολυμπιακό, ενώ θετικές ήταν και οι εμφανίσεις της Χριστινάκη (12π.) και της Γούλφολκ (15π.). Από την πλευρά των γηπεδούχων, ξεχώρισαν οι Μέσεμαν, Ρουπέρ και Άλεμαν, που οδήγησαν τη Φενέρμπαχτσε σε μία άνετη -στο τέλος- επικράτηση.

Επόμενο ευρωπαϊκό «ραντεβού» για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, στις 4/11, στην έδρα της DVTK, για την 4η «στροφή» της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 45-42, 69-57, 94-73

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Μέντεθ): Ουζούν 2, Τσακίρ 9 (1), Άλεν 5 (1), Σακαλίρ 3 (1), Ονάρ 11, Μέσεμαν 17, Ρουπέρ 15 (1), Σένγιουρεκ 5 (1), Γκούσταφσον 9, ΜακΜπράιντ 13 (3), Άλεμαντ 5 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 5 (1), Γούλφολκ 15 (1), Καρλάφτη 5 (1), Χριστινάκη 12 (2), Κολλάτου 10 (2), Ραμπέρ 9 (1), Τζόνσον 17 (1), Ντάλα, Γιακούμπτσοβα, Διέλα.

World
Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

Κεντρικές τράπεζες: Γιατί κανείς δεν φοβάται στις αγορές;

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
