O Ολυμπιακός μπαίνει σε μια πολύ κρίσιμη «διαβολοβδομάδα», καθώς υποδέχεται στο ΣΕΦ κατά σειρά τις Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ, με στόχο το 2/2, που θα τον φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague. Οι ερυθρόλευκοι μάλιστα, για πρώτη φορά από την Τρίτη (28/10) έχουν… απαρτία στην προπόνηση, αφού επέστρεψαν στο ομαδικό πρόγραμμα τόσο ο Κίναν Έβανς, όσο και ο Κώστας Παπανικολάου, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τρίβει τα χέρια του.

Ο Έλληνας τεχνικός από την αρχή της χρονιάς θα έχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να διαχειριστεί ένα πλήρες ρόστερ, αφού λόγω των πολλών τραυματισμών και απουσιών κάτι τέτοιο δεν γινόταν. Μετά από τις επιστροφές της περασμένης βδομάδας, με τους Γουόκαπ, Φουρνιέ και ΜακΚίσικ να είναι διαθέσιμοι, ήταν η σειρά του Κίναν Έβανς να μπει σε φουλ ρυθμούς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται μετά τη «διαβολοβδομάδα» να έχει και τους 16 παίκτες του ρόστερ (πλην του Μουστάφα Φαλ που χάνει όλη τη σεζόν) για πρώτη φορά διαθέσιμους, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήνει τέσσερις εκτός 12αδας!

Όπως μπορεί να δει κανείς, με τον Έβανς να είναι ξανά διαθέσιμος, ο Ολυμπιακός έχει ένα υπερπλήρες ρόστερ και ο Μπαρτζώκας μια πολύ δύσκολη εξίσωση, αφού μαζί με την απόκτηση του Φρανκ Νιλικίνα, έχει 7 γκαρντ διαθέσιμους και συνολικά 9 ξένους στο ρόστερ.

Το depth chart του Ολυμπιακού με την επιστροφή του Κίναν Έβανς

PG: Γουόκαπ, Έβανς, Ντιλικινά

SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λι, Λαρεντζάκης

SF: Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου

PF: Βεζένκοβ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο (Φαλ)

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι εκτός τρεις ξένοι, με τον Κίναν Έβανς έτσι κι αλλιώς να μην είναι δηλωμένος στη Stoiximan GBL, ενώ θα είναι πολύ δύσκολο για τον Μπαρτζώκα να επιλέξεις τέσσερις παίκτες να μένουν εκτός από τα ματς της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός μετά τα ματς με Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ, αγωνίζεται ξανά στο ΣΕΦ κόντρα στην Παρτιζάν για τη Euroleague στις 7 Νοεμβρίου και καλώς εχόντων των πραγμάτων, μιας και όλοι πλέον συμμετέχουν στις ομαδικές προπονήσεις, ο Έλληνας τεχνικός θα έχει 16 παίκτες στη διάθεση του για την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.