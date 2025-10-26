Μπαρτζώκας: «Ελπίζω να μπει στο επόμενο στάδιο προπονήσεων ο Έβανς»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τη Μύκονο Betsson και μετά το τέλος του ματς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήρε τους γηπεδούχους για την προσπάθεια που κάνουν, ενώ μίλησε και για τον Κίναν Έβανς.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι ο Αμερικανός γκαρντ κάνει δυνατές προπονήσεις και ελπίζει να μπει στο επόμενο στάδιο, ενώ αναφέρθηκε και στους Παπανικολάου, Γουόκαπ και Φουρνιέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού:

«Στο τρίτο δεκάλεπτο επιστρέψαμε σε αυτά που πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα και από κει που το ματς ήταν κλειστό, πήγαμε στους 30 πόντους. Εντυπωσιάστηκα από τη Μύκονο, από την οργάνωση, τη φιλοξενία αλλά και την ομάδα. Πιστεύω πως δεν θα κινδυνεύσει, έχει τις βάσεις να πάει καλά και της αξίζουν συγχαρητήρια», τόνισε.

Όσον αφορά στους τραυματίες, είπε: «Ο Παπανικολάου είχε φάει μια γονατιά, είναι πολύ καλύτερα. Ο Γουόκαπ και ο Φουρνιέ ξεκουράστηκαν. Ο Έβανς κάνει δυνατές προπονήσεις και ελπίζω να μπει στο επόμενο στάδιο. Το σημαντικό είναι να είμαστε υγιείς γιατί έχουμε δύο δύσκολα ματς μπροστά μας».