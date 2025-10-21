Ο Έβανς και το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις

Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Τόμας Γουόκαπ επέστρεψαν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει χρόνο συμμετοχής στους δύο παίκτες στον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στον Πανιώνιο.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ, που επίσης ήταν νοκ άουτ λόγω τραυματισμού, μπήκε στο πρόγραμμα των προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα κι αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα είναι σε θέση να βοηθήσει τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ίσως και να τον δούμε στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» για τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπάγερν, αλλά ας περιμένουμε πρώτα την απόφαση του προπονητή της ομάδας του λιμανιού.

Τα νέα λοιπόν είναι ευχάριστα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και αναμένεται να γίνουν ακόμα καλύτερα, καθώς και ο Κίναν Έβανς κάνει μεγάλη προσπάθεια για να τεθεί στην διάθεση του προπονητή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ θ’ανεβάσει τις επόμενες μέρες τους ρυθμούς έντασης στις προπονήσεις του και σύντομα θα μπορέσει ν’ ακολουθήσει το πρόγραμμα των συμπαικτών του.

Εδώ μάλιστα αξίζει να σταθούμε σ’ ένα παιχνίδι που ίσως και να είναι σημαδιακό για τον Κίναν Έβανς, αυτό εναντίον της Ζαλγκίρις Κάουνας στις 12 Νοεμβρίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τους Λιθουανούς στο ΣΕΦ και ο αγώνας απέναντι στην πρώην ομάδα του Έβανς, ίσως είναι το παιχνίδι που ο Αμερικανός κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Είναι βέβαια νωρίς ακόμα για να πει κάποιος με σιγουριά πότε θα δούμε στο παρκέ τον Αμερικανό, αλλά αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο αγώνας απέναντι στην Ζαλγκίρις, είναι ένας εφικτός στόχος για τον Έβανς.

Αυτός βέβαια που θα πάρει την απόφαση είναι φυσικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας αλλά εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε στην μεγάλη σημασία των επιστροφών, καθώς όταν ο Ολυμπιακός θα παίξει πλήρης θα είναι μια «άλλη» ομάδα.

Η παρουσία των Φουρνιέ, Γουόκαπ και ΜακΚίσικ στο παρκέ θα δώσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι των πρωταθλητών Ελλάδος και οι «ερυθρόλευκοι» θ’ ανεβάσουν ρυθμούς παίζοντας πλήρεις χωρίς προβλήματα τραυματισμών.

Τα νέα λοιπόν για τον ΜακΚίσικ είναι πολύ καλά όπως επίσης και για τον Έβανς, καθώς ο Αμερικανός άσος κάνει μεγάλη προσπάθεια για να μπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο παρκέ.