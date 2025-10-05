Μπαρτζώκας: «Πολύ σημαντική προσθήκη ο Νιλικίνα – Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα για Έβανς»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου με 100-81, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εικόνα της ομάδας του, ενώ μίλησε τόσο για τον Φρανκ Νιλικίνα και το ντεμπούτο του, αλλά και για τον Κίναν Έβανς.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός, σχολίασε την εμφάνιση του Γάλλου γκαρντ και τόνισε ότι θα είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κάποιο… χρονοδιάγραμμα επιστροφής για τον Αμερικανό γκαρντ και περιμένει το πράσινο φως από το ιατρικό τιμ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Μπαρτζώκας:

«Είχαμε παίξει τέσσερα παιχνίδια μέσα σε λίγες μέρες, ήταν σημαντικό να μην έχουμε απώλειες σήμερα. Το Μαρούσι είναι καλή ομάδα, καλύτερη από πέρσι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που κερδίσαμε, σχετικά άνετα», τόνισε.

Όσο για το ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα είπε: «Υπογράψαμε τον Νιλικίνα, είναι παίκτης μεγάλης κλάσης, απλώς θέλει λίγο conditioning γιατί έχει παίξει λίγο στην προετοιμασία της Παρτίζαν, ώστε να μπορεί να παίζει συνεχόμενα λεπτά σε υψηλή ένταση. Είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη, μας ανεβάζει το επίπεδο με τα προσόντα του και ελέγχει τον ρυθμό».

Αναφορικά με τη μετατόπιση του Σέιμπεν Λι στο «2» και το αν υπάρχει πλέον… πολυκοσμία στη θέση είπε: «Τώρα αυξάνονται τα σούτινγκ γκαρντ, υπάρχει ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ, ο Λι, ο ΜακΚίσικ, ο Νετζήπογλου, ο Λαρεντζάκης… Δεν είναι θέμα να περισσεύει κάποιος, είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που εξαρτάται από την ετοιμότητα του καθενός όταν χρειαστεί να βοηθήσει την ομάδα».

Για το πότε θα είναι διαθέσιμος ο Κίναν Έβανς απάντησε: «Δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. Έχει να κάνει με το ιατρικό μας τιμ. Όταν θα είναι έτοιμος, θα μας δώσουν οι γιατροί το πράσινο φως να μπει στις προπονήσεις. Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο».

Για τον αγώνα της Παρασκευής με την Ντουμπάι BC επισήμανε: «Περιμένουμε να παίξουμε μπροστά στους οπαδούς μας φέτος για πρώτη φορά. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να ενσωματωθούν οι παίκτες που μπήκαν στην ομάδα. Η Ντουμπάι BC έχει πολύ επιθετικό ταλέντο. Η Ευρωλίγκα είναι τόσο δύσκολη που δεν υπάρχει κανένα ματς που μπορείς να κερδίσεις χωρίς να προσπαθήσεις».

Τέλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη νέα ζώνη αγώνων, το μεσημέρι της Κυριακής. «Είναι κάτι που το θέλαμε και το ζητήσαμε. Θεωρώ ότι είναι ιδανική ώρα για να παρακολουθήσει ο κόσμος έναν αγώνα και μετά να πάει για φαγητό, για… τσίπουρα (γέλια) ή για να μπορεί να δει κάποια ματς ποδοσφαίρου. Θεωρώ πως άργησε κιόλας να εφαρμοστεί στην Ελλάδα».