Νιλικίνα: «Οι συμπαίκτες μου έκαναν εύκολη την προσαρμογή μου» (vid)

Ο Ολυμπιακός, στην πρεμιέρα του στη φετινή Stoiximan GBL, κόντρα στο Μαρούσι, έχει τον Φρανκ Νιλικίνα στην 12άδα του και μάλιστα, ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε και τους πρώτους πόντους με τα ερυθρόλευκα, στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου.

Στο ημίχρονο, ο Νιλικίνα μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε μεταξύ άλλων πως οι συμπαίκτες του έκαναν εύκολη την προσαρμογή του, ενώ για το ματς ανέφερε πως πήραν κάποια ριμπάουντ και έλεγξαν τον ρυθμό.

Δείτε όσα είπε ο Νιλικίνα

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Νιλικίνα στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ήταν πολύ θετικός, σκοράροντας 6 πόντους και μοιράζοντας μία ασίστ.