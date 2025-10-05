Νιλικίνα: «Οι συμπαίκτες μου έκαναν εύκολη την προσαρμογή μου» (vid)
Ο Φρανκ Νιλικίνα μίλησε στο ημίχρονο του Μαρούσι-Ολυμπιακός, μετά τα πρώτα του λεπτά και τους πρώτους του πόντους με τα ερυθρόλευκα.
Ο Ολυμπιακός, στην πρεμιέρα του στη φετινή Stoiximan GBL, κόντρα στο Μαρούσι, έχει τον Φρανκ Νιλικίνα στην 12άδα του και μάλιστα, ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε και τους πρώτους πόντους με τα ερυθρόλευκα, στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου.
Στο ημίχρονο, ο Νιλικίνα μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε μεταξύ άλλων πως οι συμπαίκτες του έκαναν εύκολη την προσαρμογή του, ενώ για το ματς ανέφερε πως πήραν κάποια ριμπάουντ και έλεγξαν τον ρυθμό.
Δείτε όσα είπε ο Νιλικίνα
