Ολυμπιακός: Με Ντιλικίνα, αλλά χωρίς Φουρνιέ η 12αδα κόντρα στο Μαρούσι

Με αλλαγές στην 12άδα του ο Ολυμπιακός κόντρα το Μαρούσι (5/10, 13:00) στη σημερινή πρεμιέρα της Stoiximan GBL, αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να ξεκουράσει τον Εβάν Φουρνιέ.

Εκτός αποστολής έμειναν και οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς, ενώ αντίθετα ο Φρανκ Ντιλικίνα θα είναι στη 12άδα, αφού δηλώθηκε στο πρωτάθλημα, έγινε ο έβδομος ξένος των Πειραιωτών και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.

Ο Ολυμπιακός και το ντεμπούτο του Ντιλικίνα

Σύμφωνα με όσα είπε τις προηγούμενες μέρες ο κόουτς Μπαρτζώκας, ο Ντιλικίνα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει μπει ήδη στο κλίμα της ομάδας και αναμένεται να δώσει πολλά πράγματα με το παιχνίδι του στον Ολυμπιακό τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Κάπως έτσι, η 6άδα των ξένων θα αποτελείται από τους Σέιμπεν Λι, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Φρανκ Ντιλικίνα.