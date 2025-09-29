Με Ντιλικινά στην Ισπανία ο Ολυμπιακός
Ο Φρανκ Ντιλικινά θα ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή του Ολυμπιακού για την «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία.
Ο Φρανκ Ντιλικινά έκανε την πρώτη του προπόνηση εχθές (28/9) παρά το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είχε ρεπό και ενώ βρίσκεται στη χώρα μας μονάχα δύο μέρες. Ο Γάλλος γκαρντ έκανε ατομικό πρόγραμμα και αναμένεται να ενσωματωθεί στην ομάδα κανονικά.
Στην Ισπανία αναμένεται να κάνει τις πρώτες του προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, έχοντας μπροστά του δύο απαιτητικά ματς στην Ιβηρική χερσόνησο.
Οι λόγοι που θα ταξιδέψει στην Ισπανία ο Ντιλικινά
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να τον πάρει κανονικά μαζί του, προκειμένου να γίνει μέρος του συνόλου, ενώ δεν αποκλείεται αν ανταποκριθεί καλά στις προπονήσεις να πάρει και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής με τους ερυθρόλευκους.
Οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στη «διαβολοβδομάδα» και η πρώτη αγωνιστική έχει εκτός έδρας αποστολή στη Χώρα των Βάσκων για την αναμέτρηση με τη Μπασκόνια την Τρίτη 30 Σεπτέμβρη, ενώ στις 2 Οκτώβρη δοκιμάζεται με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
