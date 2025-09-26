«Κλείδωσε» η άφιξη του Ντιλικίνα: Πότε έρχεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό
O Γάλλος πλέι μέικερ, Φρανκ Ντιλικίνα, θα έρθει στην Αθήνα για να ξεκινήσει προπονήσεις με τον Ολυμπιακό.
- Χωρίζει το ζευγάρι που είχε τραυματιστεί με φουσκωτό στη Λέρο - Για το ακριβότερο διαζύγιο μιλούν στην Τουρκία
- Σοκ στην Αργεντινή – Σε ζωντανή μετάδοση η φρικτή δολοφονία τριών κοριτσιών, μετά τον βασανισμό τους
- Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
- Η ιταλική Gen Z αγκαλιάζει την ακροδεξιά: Εθνικισμός, μετανάστευση και η νέα γενιά ψηφοφόρων
Ένα από τα… σίριαλ των τελευταίων ημερών έφτασε στο τέλος του, με τον Φρανκ Ντιλικίνα να ντύνεται στα χρώματα του Ολυμπιακού, αφού οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν νωρίτερα μέσα στη μέρα την απόκτηση του αθλητή από τη Γαλλία.
Η υπόθεση πέρασε από πολλά στάδια. Οι Πειραιώτες τα είχαν βρει σε όλα με τον 27χρονο γκαρντ, αλλά η στάση της Παρτίζαν παραλίγο να χαλάσει τη μετακίνηση. Τελικά οι δύο ομάδες τα βρήκαν και ο Ντιλικίναθα είναι παίκτης του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Όπως είναι λογικό, ο Γάλλος αναμένεται άμεσα στη χώρα μας, αφού είναι προγραμματισμένο να αφιχθεί στην Ελλάδα αύριο Σάββατο (27/9) περίπου στις 15:40, με πτήση μέσω Βελιγραδίου.
Ο 27χρονος θα περιμένει να επιστρέψουν οι νέοι του συμπαίκτες από τη Ρόδο όπου διεξάγεται το Super Cup, για να ξεκινήσει ομαδικές προπονήσεις και να προετοιμαστεί για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Το depth chart του Ολυμπιακού με την προσθήκη του Ντιλικίνα
O Μπαρτζώκας πλέον έχει επτά παίκτες στα γκαρντ, μαζί με τον Ντιλικίνα, που θα είναι ο 16ος παίκτης του φετινού ρόστερ και έρχεται να πλαισιώσει τους Εβανς, Γουόκαπ, Λι, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, και Νετζήπογλου στην περιφέρεια.
Το depth chart του Ολυμπιακού με την προσθήκη του Ντιλικινά
PG: Εβανς, Γουόκαπ, Λι, Ντιλικίνα
SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου
SF: Γουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ
PF:Βεζένκοφ, Πίτερς
C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο
- LIVE: Ολυμπιακός – Καρδίτσα
- Η Αζαξιό απειλείται με λουκέτο λόγω διαμάχης με παίκτη
- Η UEFA αποφάσισε: Χωρίς οπαδούς της Ντινάμο στη Σερβία
- Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
- ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Στον τελικό του Σούπερ Καπ οι Πατρινοί με Γκρέι (vid)
- Ο Βλάχοβιτς και οι ενδιαφερόμενοι από την Premier League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις