«Κλείδωσε» η άφιξη του Ντιλικίνα: Πότε έρχεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ένα από τα… σίριαλ των τελευταίων ημερών έφτασε στο τέλος του, με τον Φρανκ Ντιλικίνα να ντύνεται στα χρώματα του Ολυμπιακού, αφού οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν νωρίτερα μέσα στη μέρα την απόκτηση του αθλητή από τη Γαλλία.

Η υπόθεση πέρασε από πολλά στάδια. Οι Πειραιώτες τα είχαν βρει σε όλα με τον 27χρονο γκαρντ, αλλά η στάση της Παρτίζαν παραλίγο να χαλάσει τη μετακίνηση. Τελικά οι δύο ομάδες τα βρήκαν και ο Ντιλικίναθα είναι παίκτης του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Όπως είναι λογικό, ο Γάλλος αναμένεται άμεσα στη χώρα μας, αφού είναι προγραμματισμένο να αφιχθεί στην Ελλάδα αύριο Σάββατο (27/9) περίπου στις 15:40, με πτήση μέσω Βελιγραδίου.

Ο 27χρονος θα περιμένει να επιστρέψουν οι νέοι του συμπαίκτες από τη Ρόδο όπου διεξάγεται το Super Cup, για να ξεκινήσει ομαδικές προπονήσεις και να προετοιμαστεί για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

O Μπαρτζώκας πλέον έχει επτά παίκτες στα γκαρντ, μαζί με τον Ντιλικίνα, που θα είναι ο 16ος παίκτης του φετινού ρόστερ και έρχεται να πλαισιώσει τους Εβανς, Γουόκαπ, Λι, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη, και Νετζήπογλου στην περιφέρεια.

Το depth chart του Ολυμπιακού με την προσθήκη του Ντιλικινά

PG: Εβανς, Γουόκαπ, Λι, Ντιλικίνα

SG: Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

SF: Γουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ

PF:Βεζένκοφ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο