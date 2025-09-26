Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ντιλικίνα
Την μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ, Φρανκ Ντιλικίνα, ανακοίνωσε επίσημα το πρωί της Παρασκευής η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Επίσημα στα «ερυθρόλευκα» ο Φρανκ Ντιλικίνα. Μετά από ένα… σίριαλ λίγων ημερών, η υπόθεση της μεταγραφής του Γάλλου γκαρντ είχε θετική έκβαση για τον Ολυμπιακό, αφού το πρωί της Παρασκευής η πειραϊκή ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του.
Μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ανάγκη τη μεταγραφή ενός παίκτη στις θέσεις των γκαρντ και ο 27χρονος πρώην παίκτης της Παρτιζάν είναι αυτός που επιλέχθηκε ώστε να προσφέρει τις λύσεις που χρειάζονται, υπογράφοντας μάλιστα διετές συμβόλαιο.
Mε την Παρτιζάν έπαιξε πέρσι σε 21 παιχνίδια regular season στη Euroleague και σημείωσε 6.1 πόντους μέσο όρο με 54.5% στο δίποντο και 30/55 σουτ, ενώ πίσω από τα 6.75μ. είχε 37.1% με 26/70. Παράλληλα είχε 1.7 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.
Το δυνατό όπλο του Ντιλικίνα είναι η «σκυλίσια» άμυνα που μπορεί να παίξει, λειτουργώντας περισσότερο ως «glue guy» και λιγότερο ως επιθετικό «υπερόπλο», χωρίς ωστόσο να είναι κακός στην επίθεση.
✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.
Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.
Το who is whο
Όνομα: Frank Ntilikina
Γεννήθηκε: 28/07/1998
Υπηκοότητα: Γαλλία
Ύψος: 1.94μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
2015–2017 SIG Strasbourg
2017–2021 New York Knicks
2021–2023 Dallas Mavericks
2023–2024 Charlotte Hornets
2024–2025 Partizan
Οι περσινοί αριθμοί του…
Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε συλλογικό επίπεδο
Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)
Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)
Σε Εθνικό επίπεδο
Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)
Σε ατομικό επίπεδο
Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)»
- Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ντιλικίνα
