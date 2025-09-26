Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ντιλικίνα

Επίσημα στα «ερυθρόλευκα» ο Φρανκ Ντιλικίνα. Μετά από ένα… σίριαλ λίγων ημερών, η υπόθεση της μεταγραφής του Γάλλου γκαρντ είχε θετική έκβαση για τον Ολυμπιακό, αφού το πρωί της Παρασκευής η πειραϊκή ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του.

Μετά τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε ανάγκη τη μεταγραφή ενός παίκτη στις θέσεις των γκαρντ και ο 27χρονος πρώην παίκτης της Παρτιζάν είναι αυτός που επιλέχθηκε ώστε να προσφέρει τις λύσεις που χρειάζονται, υπογράφοντας μάλιστα διετές συμβόλαιο.

Mε την Παρτιζάν έπαιξε πέρσι σε 21 παιχνίδια regular season στη Euroleague και σημείωσε 6.1 πόντους μέσο όρο με 54.5% στο δίποντο και 30/55 σουτ, ενώ πίσω από τα 6.75μ. είχε 37.1% με 26/70. Παράλληλα είχε 1.7 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.

Το δυνατό όπλο του Ντιλικίνα είναι η «σκυλίσια» άμυνα που μπορεί να παίξει, λειτουργώντας περισσότερο ως «glue guy» και λιγότερο ως επιθετικό «υπερόπλο», χωρίς ωστόσο να είναι κακός στην επίθεση.

✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. —————————————————— ✍️🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/XvURaZgfpA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 26, 2025

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.

Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)»