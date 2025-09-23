H γαλλική Ομοσπονδία «έστειλε» πρόωρα τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό – Τι αναφέρει η ανακοίνωσή της (pic)
Τελειωμένη είναι η μεταγραφή του Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον σύμφωνα με τη γαλλική ομοσπονδία μπάσκετ.
Ο Ολυμπιακός έχει καταλήξει στην επιλογή του Φρανκ Ντιλικινά για την θέση του γκαρντ, θέλοντας να πλαισιώσει κατάλληλα τους Τόμας Γουόκαπ και Κίναν Έβανς.
Η υπόθεση δεν έχει τελειώσει ακόμα και ούτε υπάρχει κάτι επίσημο καθώς η Παρτιζάν έχει ζητήσει buy-out, ύψους 300.000 ευρώ για να δώσει τον Γάλλο γκαρντ στους Πειραιώτες, καθώς οι δύο πλευρές δεσμεύονται με συμβόλαιο μέχρι το 2027.
Εν αναμονή λοιπόν των οριστικών εξελίξεων στην υπόθεση, η γαλλική ομοσπονδία, έριξε την… βόμβα της. Συγκεκριμένα, δίχως να υπάρξει κάποια ενημέρωση από πλευράς Ολυμπιακού ή Παρτίζαν, οι «τρικολόρ» με ποστάρισμά τους στα social media αποκάλυψαν πως ολοκληρώθηκε η συμφωνία και πως σύντομα ο Ντιλικίνα θα γίνει συμπαίκτης με τους επίσης Γάλλους Εβάν Φουρνιέ και Μουσταφά Φαλ!
Η σχετική ανάρτηση
Direction l’Olympiacos 🫡
Frank Ntilikina signe à @Olympiacos_BC et rejoint @EvanFourmizz et Moustapha Fall en Grèce 💪#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/AP6FKdHj05
— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 23, 2025
Mε την Παρτιζάν την περυσινή σεζόν έπαιξε σε 21 παιχνίδια regular season στη Euroleague και σημείωσε 6.1 πόντους μέσο όρο με 54.5% στο δίποντο και 30/55 σουτ, ενώ πίσω από τα 6.75μ. είχε 37.1% με 26/70. Παράλληλα είχε 1.7 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.
