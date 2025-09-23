sports betsson
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Όταν ο Φουρνιέ μιλούσε με θαυμασμό για τον Ντιλικινά: «Δώστε του μια πραγματική ευκαιρία» (vid)
Το tweet του 2019 που συνδέει ξανά τον Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Ντιλικινά, με τον Ολυμπιακό να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του Γάλλου γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφές για την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά, προκειμένου να ενισχύσει την περιφέρεια λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σεζόν. Ο Γάλλος γκαρντ ανήκει στην Παρτίζαν, ωστόσο όλα δείχνουν ότι δεν θα χρειαστεί buy–out για να αποχωρήσει.

Η πιθανότητα να βρεθεί ξανά συμπαίκτης με τον Εβάν Φουρνιέ έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και στον ίδιο τον σταρ των «ερυθρόλευκων», ο οποίος έχει μιλήσει επανειλημμένα με θερμά λόγια για τον Ντιλικινά.

Γυρνώντας το ρολόι στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας το 2019, ο τότε 21χρονος Ντιλικινά αποτέλεσε μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της Γαλλίας, που έφτασε ως τον μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στη Νέα Υόρκη, όπου ήδη ανήκε στους Νικς, δεν είχε πάρει τον χρόνο που θα ήθελε, κυρίως λόγω τραυματισμών, όμως στην εθνική του ομάδα έδειξε το ταλέντο του.

Μετά την εμφάνισή του απέναντι στις ΗΠΑ, ο Φουρνιέ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και με ανάρτηση στο twitter είχε γράψει: «Αυτός ο παίκτης χρειάζεται απλώς μια πραγματική ευκαιρία», συνοδεύοντας το σχόλιό του με βίντεο από τις καλύτερες στιγμές του συμπαίκτη του.

Ο Ντιλικινά τότε ολοκλήρωσε το τουρνουά με 8 πόντους μέσο όρο σε 19,5 λεπτά συμμετοχής, μαζί με 2.6 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ. Στατιστικά που επιβεβαίωσαν την άποψη του Φουρνιέ για το ταλέντο του.

Η ανάρτηση του Φουρνιέ για τον Ντιλικινά

Σήμερα, έξι χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους φαίνεται πως ετοιμάζονται να συναντηθούν ξανά, αυτή τη φορά στον Πειραιά. Αν και η μεταγραφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, στον Ολυμπιακό υπάρχει αισιοδοξία ότι το θέμα θα κλείσει θετικά.

