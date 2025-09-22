Ο Φουρνιέ σχολίασε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό (pic)
Ο Γάλλος σούπερ σταρ, Εβάν Φουρνιέ, με ανάρτησή του στα social media σχολίασε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντιλικίνα να ντύνεται στα ερυθρόλευκα!
- Πόσο κοστίζει στην ισραηλινή οικονομία ο πόλεμος
- Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
- Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
- Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ
Μήνυμα στα social media για τον συμπατριώτη του, Φρανκ Ντιλικίνα, που φέρεται να βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό, ανέβασε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε repost δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός πάει για την απόκτηση του Ντιλικίνα και συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Πάμεεεεεεεε».
Ο Εβάν Φουρνιέ προφανώς με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τις προχωρημένες επαφές της ομάδας του μεγάλου λιμανιού με τον 27χρονο γκαρντ, που φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για να καλύψει το κενό που υπάρχει στα γκαρντ.
Η σχετική ανάρτηση:
Ο γεννημένος στο Βέλγιο, Γάλλος γκαρντ την περυσινή σεζόν βρέθηκε στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας εμπειρία από τη Euroleague και θεωρείται πως δεν θα χρειαστεί το λεγόμενο διάστημα προσαρμογής στον τρόπο παιχνιδιού της Ευρώπης. Ο Ντιλικινά έχει και δεύτερη θητεία στην Ευρώπη, αφού έχει αγωνιστεί στην Στρασμπούρ και έχει αγωνιστεί μια γεμάτη τετραετία στο NBA με τους Νιου Γιόρκ Νικς από το 2017 μέχρι το 2021.
Μετρά πάνω από 300 παιχνίδια στην Αμερική και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους Χόρνετς χωρίς ωστόσο να έχει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι πολύ καλός οργανωτής, καλός περιφερειακός αμυντικός, ενώ είναι και αρκετά αξιόπιστος σουτέρ τριών πόντων, καθώς σούταρε με περίπου 40% στο NBA.
Mε την Παρτιζάν την περυσινή σεζόν έπαιξε σε 21 παιχνίδια regular season στη Euroleague και σημείωσε 6.1 πόντους μέσο όρο με 54.5% στο δίποντο και 30/55 σουτ, ενώ πίσω από τα 6.75μ. είχε 37.1% με 26/70. Παράλληλα είχε 1.7 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι σε άνδρες και γυναίκες για τη σεζόν 2024-25
- Νάπολι – Πίζα 3-2: Δύσκολη νίκη πριν το ντέρμπι με την Μίλαν
- Ο Ουσμάν Ντεμπελέ νέος κάτοχος της χρυσής μπάλας! (vid)
- Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν 1-0: Ο Αγκέρ έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της Ligue 1
- «Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)
- Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Η καλύτερη 11άδα της περσινής σεζόν – Οι επτά είναι Έλληνες (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις