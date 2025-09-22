Μήνυμα στα social media για τον συμπατριώτη του, Φρανκ Ντιλικίνα, που φέρεται να βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό, ανέβασε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε repost δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός πάει για την απόκτηση του Ντιλικίνα και συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Πάμεεεεεεεε».

Ο Εβάν Φουρνιέ προφανώς με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τις προχωρημένες επαφές της ομάδας του μεγάλου λιμανιού με τον 27χρονο γκαρντ, που φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για να καλύψει το κενό που υπάρχει στα γκαρντ.

Η σχετική ανάρτηση:

Ο γεννημένος στο Βέλγιο, Γάλλος γκαρντ την περυσινή σεζόν βρέθηκε στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας εμπειρία από τη Euroleague και θεωρείται πως δεν θα χρειαστεί το λεγόμενο διάστημα προσαρμογής στον τρόπο παιχνιδιού της Ευρώπης. Ο Ντιλικινά έχει και δεύτερη θητεία στην Ευρώπη, αφού έχει αγωνιστεί στην Στρασμπούρ και έχει αγωνιστεί μια γεμάτη τετραετία στο NBA με τους Νιου Γιόρκ Νικς από το 2017 μέχρι το 2021.

Μετρά πάνω από 300 παιχνίδια στην Αμερική και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους Χόρνετς χωρίς ωστόσο να έχει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι πολύ καλός οργανωτής, καλός περιφερειακός αμυντικός, ενώ είναι και αρκετά αξιόπιστος σουτέρ τριών πόντων, καθώς σούταρε με περίπου 40% στο NBA.

Mε την Παρτιζάν την περυσινή σεζόν έπαιξε σε 21 παιχνίδια regular season στη Euroleague και σημείωσε 6.1 πόντους μέσο όρο με 54.5% στο δίποντο και 30/55 σουτ, ενώ πίσω από τα 6.75μ. είχε 37.1% με 26/70. Παράλληλα είχε 1.7 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.