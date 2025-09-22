sports betsson
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Φουρνιέ σχολίασε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό (pic)
Μπάσκετ 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:52

Ο Φουρνιέ σχολίασε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντιλικινά στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, Εβάν Φουρνιέ, με ανάρτησή του στα social media σχολίασε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ντιλικίνα να ντύνεται στα ερυθρόλευκα!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Spotlight

Μήνυμα στα social media για τον συμπατριώτη του, Φρανκ Ντιλικίνα, που φέρεται να βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό, ανέβασε ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε repost δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός πάει για την απόκτηση του Ντιλικίνα και συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Πάμεεεεεεεε».

Ο Εβάν Φουρνιέ προφανώς με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τις προχωρημένες επαφές της ομάδας του μεγάλου λιμανιού με τον 27χρονο γκαρντ, που φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός του Γιώργου Μπαρτζώκα για να καλύψει το κενό που υπάρχει στα γκαρντ.

Η σχετική ανάρτηση:

Ο γεννημένος στο Βέλγιο, Γάλλος γκαρντ την περυσινή σεζόν βρέθηκε στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας εμπειρία από τη Euroleague και θεωρείται πως δεν θα χρειαστεί το λεγόμενο διάστημα προσαρμογής στον τρόπο παιχνιδιού της Ευρώπης. Ο Ντιλικινά έχει και δεύτερη θητεία στην Ευρώπη, αφού έχει αγωνιστεί στην Στρασμπούρ και έχει αγωνιστεί μια γεμάτη τετραετία στο NBA με τους Νιου Γιόρκ Νικς από το 2017 μέχρι το 2021.

Μετρά πάνω από 300 παιχνίδια στην Αμερική και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους Χόρνετς χωρίς ωστόσο να έχει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι πολύ καλός οργανωτής, καλός περιφερειακός αμυντικός, ενώ είναι και αρκετά αξιόπιστος σουτέρ τριών πόντων, καθώς σούταρε με περίπου 40% στο NBA.

Mε την Παρτιζάν την περυσινή σεζόν έπαιξε σε 21 παιχνίδια regular season στη Euroleague και σημείωσε 6.1 πόντους μέσο όρο με 54.5% στο δίποντο και 30/55 σουτ, ενώ πίσω από τα 6.75μ. είχε 37.1% με 26/70. Παράλληλα είχε 1.7 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.

Headlines:
Commodities
Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Γιατί η αγάπη μπορεί να μας φέρνει… υπνηλία;

Markets
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ
Μπάσκετ 21.09.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 83-86: Νικητής στο φιλικό «τεστ» με ηγέτες τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ

O Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κρήτης, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 86-83. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στον πρώτο επίσημο τίτλο της σεζόν που είναι το Super Cup.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός στο πλαίσιο του «Aegean Omiros College Crete IBT». Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 21.09.25

Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς με τον Κέντρικ Ναν... ως συνήθως κορυφαίο και άξιους συμπαραστάτες του τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
Axios 23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Πανικός 23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
Άκρα μυστικότητα 22.09.25

Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47

Η Μπόινγκ ξεκίνησε την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς των ΗΠΑ, F-47, με το πρώτο αεροσκάφος να αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Ονομάστηκε έτσι από τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη
«Jimmy Kimmel Live» 22.09.25

Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη.

Σύνταξη
Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
The Good Life 22.09.25

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ

Η πανέξυπνη στρατηγική μάρκετινγκ πίσω από την επιστροφή της Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαιώνει το φαινόμενο της ποπ και το μυστικό στη θηριώδη επιτυχία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)
Άλλα Αθλήματα 22.09.25

«Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)

Ο πατέρας και προπονητής του Εμμανουήλ Καραλή, Χάρης μίλησε σε εκπομπή της ΕΡΤ με αφορμή την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και συγκινήθηκε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής
Για φιλανθρωπικούς σκοπούς 22.09.25

Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής

Στην πρεμιέρα τηλεοπτικής εκπομπής που «που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα» παρουσιάστηκε ο Πύρρος Δήμας, με τη δάδα που κρατούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το 2012.

Σύνταξη
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
«Ώρα για ειρήνη» 22.09.25

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα, είπε ο Μακρόν. «Τίποτα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τον πόλεμο στη Γάζα»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Δηλώσεις Λίβιτ 22.09.25

Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
«Cancel» 22.09.25

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο