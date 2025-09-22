Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση Ντιλικινά για την θέση του γκαρντ (pic, vids)

Ο Ολυμπιακός «σαρώνει» την αγορά για την εύρεση του κατάλληλου παίκτη για την περιφέρειά του, με τα ονόματα να σκάνε το ένα μετά το… άλλο. Ο νέος παίκτης που ακούγεται έντονα για τους Πειραιώτες είναι ο Φρανκ Ντιλικινά.

Ο γεννημένος στο Βέλγιο, Γάλλος γκαρντ την περυσινή σεζόν βρέθηκε στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχοντας εμπειρία από τη Euroleague και θεωρείται πως δεν θα χρειαστεί το λεγόμενο διάστημα προσαρμογής στον τρόπο παιχνιδιού της Ευρώπης.

Ο Ντιλικινά έχει και δεύτερη θητεία στην Ευρώπη, αφού έχει αγωνιστεί στην Στρασμπούρ και έχει αγωνιστεί μια γεμάτη τετραετία στο NBA με τους Νιου Γιόρκ Νικς από το 2017 μέχρι το 2021.

Μετρά πάνω από 300 παιχνίδια στην Αμερική και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στους Χόρνετς χωρίς ωστόσο να έχει ιδιαίτερο ρόλο. Είναι πολύ καλός οργανωτής, καλός περιφερειακός αμυντικός, ενώ είναι και αρκετά αξιόπιστος σουτέρ τριών πόντων, καθώς σούταρε με περίπου 40% στο NBA.

Mε την Παρτιζάν την περυσινή σεζόν έπαιξε σε 21 παιχνίδια regular season στη Euroleague και σημείωσε 6.1 πόντους μέσο όρο με 54.5% στο δίποντο και 30/55 σουτ, ενώ πίσω από τα 6.75μ. είχε 37.1% με 26/70. Παράλληλα είχε 1.7 ασίστ και 1.5 ριμπάουντ.

Το λόγου το αληθές επιβεβαιώνει και ο Ματέο Αντρεάνι που κάνει λόγο για το ενδιαφέρον των ερυθρόλευκων για τον Γάλλο γκαρντ. Μάλιστα αποκαλύπτει πως οι Πειραιώτες θα πληρώσουν buyout στους Σέρβους για να τον αποκτήσουν.

Δείτε την ανάρτηση του Ιταλού για τον Ντιλικινά