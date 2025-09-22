Η πρόβλεψη του Μίτσιτς για την κατάταξη της Euroleague – Σε ποια θέση έβαλε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό (vid)

Η νέα σεζόν της Euroleague είναι μόλις οκτώ ημέρες μακριά, με τον Βασίλιε Μίτσιτς, να αποκαλύπτει τις εκτιμήσεις του για την φετινή σεζόν.

Ο Μίτσιτς δεν δίστασε να τοποθετήσει την νέα του ομάδα στην κορυφή, παρά το γεγονός ότι αυτή θα είναι η «παρθενική» εμφάνιση της Χάποελ Τελ Αβίβ στην Euroleague.

Στην συνέχεια ο Σέρβος γκαρντ , έδωσε τη δεύτερη θέση στον Ολυμπιακό και την τρίτη στον Παναθηναϊκό, ενώ την πρώην ομάδα του, Αναντολού Εφές, την«βλέπει» στην τέταρτη θέση της κατάταξης, ένω η επιλογή του να βάλει την Μακάμπι Τελ Αβίβ κοντά στο τέλος της λίστας προκάλεσε επίσης αίσθηση.

Το βίντεο της Euroleague με τις προβλέψεις του Μίτσιτς