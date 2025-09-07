Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποτέλεσε τον πιο πολυσυζητημένο παίκτη στην Ευρώπη όλο το καλοκαίρι, απασχόλησε τις… μισές ομάδες της Euroleague, μεταξύ των οποίων και τον Ολυμπιακό, όμως τελικά κατέληξε στη Χάποελ Τελ Αβίβ, υπογράφοντας το μεγαλύτερο συμβόλαιο στη διοργάνωση.

Ο Σέρβος γκαρντ μετά από δύο χρόνια στο ΝΒΑ, όπου είδε τα λεπτά συμμετοχής του να μειώνονται αισθητά, πήρε την απόφαση της επιστροφής στην Ευρώπη, και μετά από «τρελό» πλειστηριασμό για την υπογραφή του η πρωταθλήτρια EuroCup και πρωτάρα στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης κατάφερε να τον ντύσει στα χρώματά της σε ένα μυθικό deal διάρκειας μέχρι το 2028.

Συνολικά, ο Μίτσιτς θα λάβει σε βάθος τριετίας πάνω από 15.000.000 ευρώ και συνολικά 5.000.000 ευρώ ετησίως τουλάχιστον, ενώ έλαβε και μετοχές από μία εταιρία του προέδρου της ομάδας, Οφέρ Γιανάι, στο σπουδαιότερο deal ever στη διοργάνωση. Ωστόσο, λίγο καιρό με την επισημοποίηση του deal και κυρίως κατά τη διάρκεια του Eurobasket, δείχνει να είναι σκιά του παλιού εαυτού του, αφού απογοήτευσε, ενώ και η ίδια η Σερβία γνώρισε τον αποκλεισμό στους «16» από την απίστευτη Φινλανδία.

Η εικόνα του Μίτσιτς στο Eurobasket και η μηδενική προσφορά

Το «κράξιμο» στη Σερβία εδώ και καιρό πάει… σύννεφο για τον Μίτσιτς και την κατάσταση που βρίσκεται, με πολλά ΜΜΕ να θεωρούν ότι δεν έπρεπε να είναι καν στη 12αδα, ενώ μετά τον αποκλεισμό έχει πάρει η μπάλα και τον Σβέτισλαβ Πέσιτς για την επιλογή του να τον πάρει μαζί. Η αγωνιστική του κατάσταση στη διοργάνωση ήταν κακή, είχε παραπανίσια κιλά, κάτι που φαινόταν στο παρκέ, ενώ ουσιαστικά ήταν αναπληρωματικός του Στέφαν Γιόβιτς.

Τα στατιστικά και οι αριθμοί του λένε τη μεγάλη αλήθεια για την κατάσταση που βρίσκεται ο Μίτσιτς, που μόνο έτοιμος να ηγηθεί της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Euroleague δεν μοιάζει. Συγκεκριμένα, ο Μίτσιτς ολοκλήρωσε το Eurobasket με 13,4 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 4.0 πόντους, 1,8 ασίστ και 1,2 ριμπάουντ, αριθμούς που επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.

Λίγες εβδομάδες μετά τη «μάχη» που έδωσαν κάμποσες ομάδες για την υπογραφή του και με βάση και τα χρήματα που έπεσαν στο τραπέζι για εκείνον, σίγουρα η Φενέρ, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και όποιος άλλος μπορεί να ασχολήθηκε θα τρίβουν τα χέρια τους για το γεγονός ότι δεν έδωσαν τόσα χρήματα για εκείνον. Σίγουρα, ο Μίτσιτς θα είναι σε καλύτερη κατάσταση μεσούσης της σεζόν με τη Χάποελ, άλλα η εικόνα του στο Eurobasket δεν θύμισε έναν παίκτη 5.000.000 ευρώ ετησίως.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μίτσιτς προορίζεται για να ηγηθεί στη Χάποελ και ο Δημήτρης Ιτούδης βλέποντας τα παιχνίδια του στο Eurobasket μπορεί να κάνει και δεύτερες σκέψεις για το πότε θα είναι στο 100%. Ο Μίτσιτς αναμφίβολα είναι μεγάλος παίκτης και επαγγελματίας, όμως όσα έδειξε στο Eurobasket δείχνουν ότι είναι πολύ πίσω από τον παλιό καλό του εαυτό και το γεγονός ότι είναι στα 32, κάνει πιο δύσκολη την επιστροφή στο τοπ επίπεδο που βρισκόταν με τη φανέλα της Εφές.