Πέσιτς για Μίτσιτς ενόψει Eurobasket: «Θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του…»

Ο τραυματισμός του Βασίλιε Μίτσιτς είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την Εθνική ομάδα της Σερβίας, καθώς ο σταρ της ομάδας δεν έχει καταφέρει να συμμετάσχει καθόλου στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας.

Ο τεχνικός των «πλάβι», Σβέτισλαβ Πέσιτς, ανέφερε πως η Τρίτη (19/8) είναι η πιο κρίσιμη μέρα για τη συμμετοχή του σπουδαίου γκαρντ στο Eurobasket, καθώς αναμένεται να υποβληθεί σε νέο τεστ για τον καρπό του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πέσιτς:

«Ο Βάσα θα κάνει ένα καθοριστικό τεστ την Τρίτη και θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε μια ομαδική προπόνηση πέντε εναντίον πέντε, αλλά δεν έχει ξανακάνει ποτέ αυτό το είδος προπόνησης. θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια απόφαση που να ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων, ειδικά της ομάδας».

Όσο για τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς, που δεν έχουν μπει στην προετοιμασία λόγω τραυματισμών είπε: «Δυσκολεύονται και τα προβλήματα παραμένουν. Κάποιοι μπορούν να αντέξουν τον πόνο, κάποιοι όχι, ή είναι απλώς ένας τραυματισμός που χρειάζεται χρόνο για να επουλωθεί», είπε ο Πέσιτς για τους «πλάβι», που την Πέμπτη δίνουν το τελευταίο τους φιλικό αντιμετωπίζοντας την Σλοβενία στο Βελιγράδι.