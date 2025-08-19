Πέσιτς για Μίτσιτς ενόψει Eurobasket: «Θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του…»
Ο Σβέτισλαβ Πέτσιτς περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Βασίλιε Μίτσιτς και ευελπιστεί πως θα τον έχει διαθέσιμο για το Eurobasket…
- Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
- Η Βρετανία υπαναχωρεί από την απαίτηση για «πίσω πόρτα» στα δεδομένα των χρηστών της Apple
- Οι καταναλωτές προτίμησαν να αγοράσουν… διακοπές
- Ο ΟΗΕ εξετάζει το μέλλον της ειρηνευτικής δύναμης στον Λίβανο - Εναντιώνονται ΗΠΑ, Ισραήλ
Ο τραυματισμός του Βασίλιε Μίτσιτς είναι ένα μεγάλο πλήγμα για την Εθνική ομάδα της Σερβίας, καθώς ο σταρ της ομάδας δεν έχει καταφέρει να συμμετάσχει καθόλου στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας.
Ο τεχνικός των «πλάβι», Σβέτισλαβ Πέσιτς, ανέφερε πως η Τρίτη (19/8) είναι η πιο κρίσιμη μέρα για τη συμμετοχή του σπουδαίου γκαρντ στο Eurobasket, καθώς αναμένεται να υποβληθεί σε νέο τεστ για τον καρπό του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πέσιτς:
«Ο Βάσα θα κάνει ένα καθοριστικό τεστ την Τρίτη και θα δούμε πώς θα πάει. Έχουμε μια ομαδική προπόνηση πέντε εναντίον πέντε, αλλά δεν έχει ξανακάνει ποτέ αυτό το είδος προπόνησης. θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια απόφαση που να ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων, ειδικά της ομάδας».
Όσο για τους Άλεν Σμάιλαγκιτς και Ούρος Τριφούνοβιτς, που δεν έχουν μπει στην προετοιμασία λόγω τραυματισμών είπε: «Δυσκολεύονται και τα προβλήματα παραμένουν. Κάποιοι μπορούν να αντέξουν τον πόνο, κάποιοι όχι, ή είναι απλώς ένας τραυματισμός που χρειάζεται χρόνο για να επουλωθεί», είπε ο Πέσιτς για τους «πλάβι», που την Πέμπτη δίνουν το τελευταίο τους φιλικό αντιμετωπίζοντας την Σλοβενία στο Βελιγράδι.
- Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Λαρεντζάκη
- Ολυμπιακός: Η «αποκάλυψη» της προετοιμασίας, στην «πρώτη γραμμή» (vids)
- Πέσιτς για Μίτσιτς ενόψει Eurobasket: «Θα δούμε πόσο μπορεί να αντέξει ο καρπός του…»
- «Η Τζιρόνα ετοιμάζει νέα πρόταση για τον Ουναΐ»
- Δεν χάνει την πρώτη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λωζάνης
- To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις