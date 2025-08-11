sports betsson
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Πέσιτς: «Θα δούμε τον Μίτσιτς πως θα είναι όταν πιεστεί λίγο»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το παιχνίδι με την Κύπρο, ενώ αναφέρθηκε στην κατάσταση του Βασίλιε Μίτσιτς.

Η εθνική Σερβίας ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά της Λεμεσού, επικρατώντας της Κύπρου με το ευρύ 122-55, με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς να μιλά για το παιχνίδι.

Ο πολύπειρος τεχνικός αναφέρθηκε και στον Βασίλιε Μίτσιτς που δεν έχει επιστρέψει ακόμα στην δράση, αναφέροντας πως θα δοκιμάσει μέσα στην εβδομάδα και θα δουν πως θα τα πάει ενόψει του Eurobasket.

Οι δηλώσεις του Σβέτισλαβ Πέσιτς:

Για τον Μίτσιτς: «Θα κάνουμε ένα τεστ τη Δευτέρα, θα συνεχίσει τη δουλειά, θα δούμε τι έχουν σχεδιάσει οι γιατροί και οι γυμναστές. Μπορείς να δεις την εξέλιξη, πάλεψε και δούλεψε, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό όταν δουλεύεις ατομικά, συγκριτικά με το πέντε εναντίον πέντε. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να φύγουν αυτοί οι πόνοι. Θα δούμε όταν πιεστεί λίγο, ποια θα είναι η κατάστασή του».

Για το ματς με την Κύπρο: «Είναι ωραίο και πρέπει να το επισημάνουμε, ο αρχηγός και ο προπονητής τους ήρθαν και μας συνεχάρησαν που παίξαμε με όλη μας τη δύναμη για 40 λεπτά. Πιθανότατα θα θυμώναμε αν κάποιος μας κέρδιζε έτσι, μας επαίνεσαν και μας ευχαρίστησαν που δεν αφήσαμε το γκάζι για 40 λεπτά. Δοκιμάσαμε κάποιες από τις επιθέσεις μας που δεν παίξαμε, επαναλαμβάνουμε αυτές τις καταστάσεις, κάθε παίκτης έχει την ευκαιρία να το νιώσει. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πάμε στο EuroBasket με 15 ή 17 παίκτες, αλλά μπορείτε να δείτε ότι όλοι θέλουν να επιβληθούν. Η πίεση είναι καλή, επειδή η πίεση αυξάνει τη στάση απέναντι στην προπόνηση και την επιθυμία για πρόοδο, αυτό είναι καλό».

