Πέσιτς: «Η Ελλάδα είναι μία από τις ομάδες υποψήφιες για μετάλλιο»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μίλησε για το τουρνουά στην Κύπρο και το φιλικό με την Ελλάδα (9/8 στις 20:30) και τόνισε ότι η γαλανόλευκη αποτελεί μια από τις διεκδικήτριες μεταλλίου στο Eurobasket.

Ακόμη, ο Πέσιτς εξήγησε ότι θέλει να συμβάλλει στην προώθηση του του τουρνουά στη Λεμεσό, ειδικά από τη στιγμή που η Σερβία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της παρέας του Νίκολα Γιόκιτς και του Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά το φιλικό της Σερβίας με την Πολωνία και δήλωσε ότι οι Βασίλιε Μίτσιτς, Ούρος Τριφούνοβιτς και Άλεν Σμάιλαγκιτς αντιμετωπίζουν μικροτραυματισμούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πέσιτς για την Ελλάδα:

«Η Ελλάδα είναι μία από τις υποψήφιες για μετάλλιο και μας περιμένει ένας πολύ δυνατός αγώνας», ανέφερε –αρχικά- και συνεχισε:

«Αντικειμενικά, δεν είμαστε ακόμη πλήρως έτοιμοι να παίξουμε όπως θα θέλαμε υπό ιδανικές συνθήκες, αλλά και οι Έλληνες είναι μόλις στην αρχή της δικής τους προετοιμασίας. Πάντα είναι εξαιρετικοί αγώνες όταν παίζουμε απέναντί τους, και τώρα είναι οι οικοδεσπότες. Θέλουμε να συμβάλουμε και στην προώθηση του τουρνουά, ιδιαίτερα επειδή έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης», κατέληξε.