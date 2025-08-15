Τι συμβαίνει με τον Βασίλιε Μίτσιτς
Ο Βασίλιε Μίτσιτς εξακολουθεί να έχει πόνους και η αποθεραπεία του δεν πάει όπως περίμενε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς…
Ερωτηματικό συνεχίζει να αποτελεί ο Βασίλιε Μίτσιτς και η συμμετοχή του στο ερχόμενο Eurobasket με την Εθνική Σερβίας, καθώς ο γκαρντ των «πλάβι» αισθάνεται ακόμα ενοχλήσεις στο πόδι του.
Εδώ και καιρό αντιμετωπίζει πρόβλημα, το οποίο δεν λέει να τον αφήσει και ως εκ τούτου δεν έχει καταφέρει να μπει ακόμα στις προπονήσεις της Εθνικής του ομάδας.
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς αναφέρθηκε στον Μίτσιτς αλλά και στα προβλήματα των Σμάιλαγκιτς και Τριφούνοβιτς, οι οποίοι επίσης έχουν θέματα τραυματισμών.
Οι δηλώσεις του Πέσιτς για τον Μίτσιτς:
«Ο Σμαϊλάγκιτς και ο Τριφούνοβιτς δεν είναι ακόμα έτοιμοι να προπονηθούν. Προσπαθούμε με τον Βάσα να τον επαναφέρουμε, αλλά δεν πάει σύμφωνα με το πλάνο που είχαμε προβλέψει.
Ο Μίτσιτς κάνει μια προσπάθεια, αλλά εξακολουθεί να έχει πόνους. Θα δούμε, τις επόμενες μέρες θα πρέπει σιγά σιγά να πάρουμε αποφάσεις, αλλά κατά τα άλλα οι υπόλοιποι παίκτες είναι καλά. Αυτή είναι η περίοδος που γίνονται προπονήσεις και αρχίζουν τα παιχνίδια»
