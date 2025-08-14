«Έχασε Σορτς, Χολμς και Μίτσιτς – Χρειάζεται τουλάχιστον δύο μεταγραφές η Φενέρμπαχτσε»

Η Euroleague μετράει αντίστροφα για την έναρξη της και οι ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με τη Φενέρμπαχτσε ωστόσο, που πήρε τον τίτλο πέρσι να φαίνεται πως δεν έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα κενά των Γκούντουριτς και Χέις Ντέιβις.

Στην Ισπανία μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε έγινε και θέμα συζήτησης για τον σχεδιασμό της, με το «Encestando» να τονίζει πως μέχρι στιγμής είναι αποτυχημένος, καθώς δεν έχει πάρει κανέναν από τους τρεις βασικούς παίκτες που ήθελε.

Ο λόγος για τους Τι Τζέι Σορτς, Βασίλιε Μίτσιτς και Ρισόν Χολμς, οι οποίοι υπέγραψαν σε Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να ψάχνουν δύο μεταγραφές βασικών. Έναν γκαρντ τοπ επιπέδου και έναν σέντερ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το «Encestando» για τη Φενέρμπαχτσε:

«Η αγορά μεταγραφών της EuroLeague, μετά από 114 επιβεβαιωμένες προσθήκες και δανεισμούς, παραμένει ενεργή, αν και ελάχιστα ονόματα απομένουν για να ανακοινωθούν. Η Φενέρμπαχτσε αποτελεί αυτή τη στιγμή μυστήριο, καθώς της λείπουν δύο κομβικές μεταγραφές για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε τον περασμένο Μάιο», έγραψε στην ιστοσελίδα «Encestando».

«Μετά από σημαντικές απώλειες (Γκουντούριτς και Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, μεταξύ άλλων), έχει ενισχυθεί ελάχιστα και έχασε τους Μίτσιτς, Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς. Στόχος της είναι η απόκτηση ενός σέντερ και ενός περιφερειακού», πρόσθεσε.