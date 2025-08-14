sports betsson
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

«Έχασε Σορτς, Χολμς και Μίτσιτς – Χρειάζεται τουλάχιστον δύο μεταγραφές η Φενέρμπαχτσε»
Euroleague 14 Αυγούστου 2025 | 09:34

«Έχασε Σορτς, Χολμς και Μίτσιτς – Χρειάζεται τουλάχιστον δύο μεταγραφές η Φενέρμπαχτσε»

Στην Ισπανία αναφέρονται στον σχεδιασμό της Φενέρμπαχτσε και στις κινήσεις που πρέπει να κάνει – Οι παίκτες που έχασε η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Η Euroleague μετράει αντίστροφα για την έναρξη της και οι ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με τη Φενέρμπαχτσε ωστόσο, που πήρε τον τίτλο πέρσι να φαίνεται πως δεν έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα κενά των Γκούντουριτς και Χέις Ντέιβις.

Στην Ισπανία μάλιστα, η Φενέρμπαχτσε έγινε και θέμα συζήτησης για τον σχεδιασμό της, με το «Encestando» να τονίζει πως μέχρι στιγμής είναι αποτυχημένος, καθώς δεν έχει πάρει κανέναν από τους τρεις βασικούς παίκτες που ήθελε.

Ο λόγος για τους Τι Τζέι Σορτς, Βασίλιε Μίτσιτς και Ρισόν Χολμς, οι οποίοι υπέγραψαν σε Παναθηναϊκό και Χάποελ Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να ψάχνουν δύο μεταγραφές βασικών. Έναν γκαρντ τοπ επιπέδου και έναν σέντερ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το «Encestando» για τη Φενέρμπαχτσε:

«Η αγορά μεταγραφών της EuroLeague, μετά από 114 επιβεβαιωμένες προσθήκες και δανεισμούς, παραμένει ενεργή, αν και ελάχιστα ονόματα απομένουν για να ανακοινωθούν. Η Φενέρμπαχτσε αποτελεί αυτή τη στιγμή μυστήριο, καθώς της λείπουν δύο κομβικές μεταγραφές για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε τον περασμένο Μάιο», έγραψε στην ιστοσελίδα «Encestando».

«Μετά από σημαντικές απώλειες (Γκουντούριτς και Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, μεταξύ άλλων), έχει ενισχυθεί ελάχιστα και έχασε τους Μίτσιτς, Τι Τζέι Σορτς και Ρισόν Χολμς. Στόχος της είναι η απόκτηση ενός σέντερ και ενός περιφερειακού», πρόσθεσε.

Τράπεζες
Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Τρέχει με… 200»  μέσα στον Αύγουστο 

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague 14.08.25

Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άλεκ Πίτερς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως φαίνεται πως στην Ισπανία επανήλθε το όνομα του, χωρίς ωστόσο το δημοσίευμα να έχει βάση.

Σύνταξη
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά
«Σήμερα θρηνούμε» 14.08.25

Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επιβεβαίωσε το θάνατο αυτό στη δημόσια τηλεόραση, συλλυπούμενος «την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία»

Σύνταξη
Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ
K-pop και θόρυβοι 14.08.25

Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ

Τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι το θέατρο ενός πολέμου δια μεγαφώνων, με τη Σεούλ να μεταδίδει K-pop και ενημερωτικά δελτία προς τη Βόρεια Κορέα, ενώ η τελευταία εκπέμπει θορύβους

Σύνταξη
Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της
Showgirl 14.08.25

Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του The Life of a Showgirl, η 35χρονη Τέιλορ Σουίφτ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και υλικό από τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Και φαίνεται ότι ήρθε ο καιρός να μπει στη σέξι περίοδό της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»
Τι λέει το Κρεμλίνο 14.08.25

Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»

Η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε κάποιες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Σύνταξη
Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο
Αραιώνουν δρομολόγια 14.08.25

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο

Πιο αραιά τα δρομολόγια στα μέσα - Τι ισχύει για λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ - Για τον προαστιακό, η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει αναστολή δρομολογίων για την Παρασκευή

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τον γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο – «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»
Συνελήφθη 14.08.25

Σκότωσε τον 10χρονο γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο - «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»

Η 33χρονη μητέρα από τις ΗΠΑ απηύθυνε δημοσίως εκκλήσεις για βοήθεια και προσευχή - Στην ιδιόχειρη επιστολή της ζητούσε από όποιον γνωρίζει κάτι να κάνει «το σωστό» και να πάει στην Αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πίεση ο Ζελένσκι – Τι βγήκε από τη συνομιλία με τον Τραμπ
Εσωτερική δυσαρέσκεια 14.08.25

Στριμωγμένος περισσότερο από ποτέ ο Ζελένσκι - Τι βγήκε από τις συνομιλίες των Ευρωπαίων με τον Τραμπ

Η Ουκρανία δεν κρύβει την ανησυχία της για τη συνάντηση Πούτιν με Τραμπ - Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κρατήσουν τις ΗΠΑ σε μια μεταπολεμική συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα
Ανείπωτη καταστροφή 14.08.25 Upd: 11:40

Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την καταστροφή που προκάλεσαν οι δασικές φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα - Συνολικά έγιναν στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Σύνταξη
Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»
Χωρίς ανάσα 14.08.25

Γιατί τα Σαββατοκύριακα είναι ένοχα για «κοινωνική άπνοια»

Οι κακές συνήθειες του διημέρου της αργίας ευθύνονται για σημαντική αύξηση των επεισοδίων υπνικής άπνοιας, σύμφωνα με μελέτη που εισάγει για πρώτη φορά έναν νέο όρο ο οποίος αποτυπώνει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας - προϊόν του σύγχρονου τρόπου ζωής μας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»
Βολές 14.08.25

Σφοδρές αντιδράσεις για την αμετροέπεια της Βούλτεψη – «Η λύση του προβλήματος δεν θα είναι οι εθελοντές»

Ο πρόεδρος της ένωσης αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κωνσταντίνος Τσίγκας, απάντησε στην προκλητική δήλωση της βουλεύτριας της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη - Σωρεία αντιδράσεων από τον πολιτικό κόσμο, βολές και από τους εθελοντές πυροσβέστες

Σύνταξη
Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης
Euroleague 14.08.25

Νέα σενάρια για Πίτερς και Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Άλεκ Πίτερς έχει απασχολήσει στο παρελθόν τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως φαίνεται πως στην Ισπανία επανήλθε το όνομα του, χωρίς ωστόσο το δημοσίευμα να έχει βάση.

Σύνταξη
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

